Cristina Pedroche ‘calienta motores’ con un espectacular posado precampanadas

Ya solo quedan quince días para que Cristina Pedroche vuelva a sorprender a toda España con su estilismo en la noche de las Campanadas. Ante la intensa espera, mientras la presentadora y su equipo ultiman todos los detalles, Antena 3 ha querido publicar unas imágenes promocionales en las que aparece la comunicadora junto a su compañero que, por sexto año consecutivo, será el cocinero Alberto Chicote. En las fotografías queda bien claro que están preparándose para volver a conquistar los récords del pasado año, cuando se superaron los 5,5 millones de espectadores.

Cristina Pedroche ha publicado emocionada alguna de las imágenes, en las que aparece con una maxitrenza que le llega por debajo de la cadera y con un minivestido tipo blazer con un detalle de plumas en la parte inferior. "¡Nochevieja se acerca peligrosamente y no puedo estar más nerviosa y emocionada al mismo tiempo!", ha escrito la presentadora al compartir las fotografías. Sus seguidores rápidamente se han emocionado también ante la esperadísima sorpresa, que tal y como ella misma ha explicado en años anteriores, empieza a prepararse muchos meses antes de que llegue diciembre, y se hace siempre con su estilista, Josie, y con los mejores diseñadores.

En los últimos años, Cristina Pedroche ha deslumbrado con looks transparentes, con aberturas tipo cut out, bodis de estrellas, bikinis de flores o en 2019, con una estructura que mezclaba la moda con la escultura y que no dejó a nadie indiferente. Recientemente, la presentadora daba una pequeña pista diciendo que esta vez resulta "difícil definir un solo color", por lo que se espera que vuelva a sorprender como siempre lo hace, ¿quizás ahora con un look policromático? Es cuestión de días el conocer más detalles, pero sin duda, hará lo que mejor sabe hacer, que es dejar a todo el mundo con la boca abierta.

Antena 3 ha anunciado que el pasado año tuvieron unos datos de récord y están convencidos de que con Cristina y Alberto podrán volver a conseguir cifras similares, a pesar de que tienen potentes competidores en Ana Obregón y Anne Igartiburu que darán las Campanadas en Televisión Española; Inés Hernand, que estará en RTVE Play; Paz Padilla y Carlos Sobera en Telecinco o incluso nuevas alternativas, como Ibai Llanos en su canal de Twitch con Ramón García.

Cristina despide sin duda un año lleno de oportunidades y sorpresas, en el que se ha sacado el título de instructora de yoga y ha continuado trabajando con su marido, David Muñoz, en expandir y no cesar nunca de mejorar sus restaurantes. Además, ha continuado trabajando en Zapeando y sigue trabajando como imagen de diferentes marcas con las que colabora, por lo que no ha parado ni un segundo. Todo ello compartiendo todo ello con sus casi 3 millones de seguidores, que no se pierden uno solo de sus movimientos, y seguro que en estas Campanadas tampoco faltarán.

