Alejandro Sanz se emociona al recordar a su madre y le dedica la canción 'Bio'

Alejandro Sanz acaba de presentar su nuevo disco Sanz para celebrar 30 años de éxitos. El artista acudió a El Homiguero para promocionar su nuevo álbum y le vimos emocionarse al recordar a su fallecida madre, María Pizarro, que murió inesperadamente hace nueve años de un ataque al corazón. Una de las canciones más especiales de su último disco es Bio, un tema en el que habla de su vida y ha tildado de especial por todo lo que en él cuenta sobre sus sentimientos y sensaciones más sinceras que ha vivido a lo largo de su vida.

-Alejandro Sanz, roto de dolor por el fallecimiento de su primo

VER GALERÍA

"Es un acto de sinceridad absoluta y dudé en si hacerla o no. El 90% de los artista somos muy tímidos y la forma de vencerla es exponiéndolo de una manera brutal a veces", ha reconocido el músico. "En el fondo, es un poco la vida de todos. Lo que nos ha tocado vivir, cómo han luchado nuestros padres por nosotros, cómo se ven las cosas cuando eres pequeño y cómo se ven cuando eres más grande". "Mi madre luchaba en casa. Todos hemos visto alguna vez a nuestra madre, a nuestro padre, preocupados porque la batalla parecía que no se ganaba", añadió con tristeza. Y es que la estrofa que va dedicada a su madre dice así: "Mi madre luchaba en la casa. ¿Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla? Y cuando estallaba su impotencia. Se me clavaba en el alma. Y en las costillas con aquellos gritos de plata".

-Un orgulloso Alejandro Sanz comparte el gran parecido de su hijo mayor con su padre, ¡son dos gotas de agua!

Su madre falleció en abril 2012 de un ataque al corazón en su localidad natal, Alcalá de los Gazules (Cádiz) y así se despedía el cantante lleno de dolor. "Gracias a tod@s. Se fue la jefa... (pobrecita la guitarra que dolor de mi pañuelo)... Much@s no la conocisteis pero su verdad era de mármol y su candor de piñas verdes. Perdonadme pero no quiero más que llorar y maldecir al destino. No dejéis que el tiempo decida. No dejéis que os gane", fueron las emocionadas palabras al anunciar el duro revés que le acababa de dar la vida.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El artista tuvo que despedirse de ella siete años después de morir su padre, Jesús Sánchez. "Llamad a vuestros padres ahora mismo para decirles que son lo más importantes de vuestra vida. Un abrazo y gracias de nuevo.. La vida sigue, pero mal...", confesaba un abatido Alejandro en la capilla ardiente.

-La emoción de Alejandro Sanz al reencontrarse con Rachel Valdés y recordar a su padre con una noticia inesperada

-Alejandro Sanz presenta al miembro de la familia que no conocíamos

De ella tiene innumerables recuerdos de sus inicios cuando ella fue la 'culpable' de que comenzara a tocar la guitarra y acabó dándole con ella en la cabeza. "Mi madre quería sacarme como fuera de la casa y buscó una academia de kárate. El día que fui a apuntarme estaba cerrada, pero había clases de guitarra" y así es cómo comenzó en el mundo de la música. Rápidamente, Alejandro se convirtió en un fanático de este instrumento y comenzaba a tocar a las seis y media de la mañana. “Recuerdo que mi madre me dio con ella en la cabeza y le hizo un boquete. Lo tapé con un anuncio de Kodak”, ha contado en diversas ocasiones.

VER GALERÍA

Cuando comenzó a ser conocido y ganaba dinero con la música, lo primero que hizo fue comprarle un coche a su padre y le puso una peluquería a su madre. María Pizarro reconocía no le gustaba mucho ir a los conciertos de su hijo. "Tenía miedo de que me saliera un gallito", contaba Alejandro con cariño. Una de las anécdotas de su madre de la que más se acuerda data de 2010 cuando recibió la Medalla al Mérito de las Bellas Artes y la llevó a conocer al Rey. Estaba además Esperanza Aguirre que se acercó a saludarles y su madre, nerviosa por conocer a don Juan Carlos, le respondió: "Perdona, pero vamos a conocer al Rey".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.