Los premios Forqué, de la alegría por la reciente gala a la tristeza de la pérdida de Verónica

El fallecimiento de Verónica Forqué ha sorprendido a toda España este lunes. Hace tan solo unas semanas que la actriz, de 66 años, se había convertido en una de las grandes protagonistas de MasterChef Celebrity 6, por lo que la triste noticia ha sido un duro varapalo para todos los seguidores de la intérprete. Además, este sábado se había celebrado la 27 edición los premios José María Forqué en el Palacio de Congresos de Madrid y que reconocen las mejores producciones cinematográficas españolas por sus valores técnicos y artísticos. Creados en 1996 para honrar la memoria del director, los galardones llevan el nombre del padre de la actriz, cuya vocación cinematográfica comenzó a través del teatro universitario. En 1951 dirigió con Pedro Lazaga, Niebla y Sol, su primera película de una filmografía que supera los 50 títulos, entre los que se encuentran algunos míticos de la historia del cine español. En 1994 recibió el Premio Nacional de Cinematografía y en 1995, dos meses antes de morir a los 72 años de un cáncer, su hija le entregó el reconocimiento de toda la profesión en forma de Goya de honor. "Este tipo de distinciones no son una lápida, sino un golpe en la espalda para salir adelante", dijo el director entonces.

'MasterChef', el programa que devolvió la popularidad a Verónica Forqué

Tras transmitir a la familia Forqué sus máximas condolencias por la pérdida de un talento tan comprometido con el cine y la industria audiovisual, la organización de los premios ha querido dejar claro que Verónica, quien no acudió a la última edición de los galardones pero que siempre estuvo muy ligada a ellos, fue una de las intérpretes más importantes del panorama actoral español. Con cuatro premios Goya, la actriz tiene una extensa e intensa trayectoria en la que destacan Ramón y Cajal, dirigida por su padre; ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador y Kika, de Pedro Almodóvar; Sé infiel y no mires con quién y El año de las luces, de Fernando Trueba o La vida alegre, Alegre ma non troppo y Bajarse al moro, de Fernando Colomo, entre otras muchas.

"Hoy es un día especialmente triste para el mundo del cine y la cultura, y, en especial, para mí, pues conocía a Verónica Forqué desde su infancia, por ser hija del gran amigo que fue para mí José María Forqué", ha relatado en un comunicado oficial Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y de los galardones (un total de diez premios además de la Medalla de Oro), que fueron presentados el pasado sábado por Marta Hazas y Elena S. Sánchez.

Verónica Forqué, de su dolorosa separación de Manuel Iborra al amor incondicional por su única hija

Tras su separación de Manuel Iborra, con quien comenzó su relación en 1981, Verónica pasó unos años muy complicados. "Tuve una depresión horrorosa en 2014 cuando me di cuenta de que había dejado de querer al amor de mi vida. La superé con medicamentos y psicoanálisis, pero luego murió mi hermano (Álvaro Forqué) y fue otro mazazo. Y a los cuatro años, en 2018, falleció mi madre (Carmen Vázquez Vigo)", confesó en una entrevista concedida a Público en septiembre de 2020. Pero además, la intérprete había confesado en una entrevista en Sábado Deluxe, que a pesar de haber sido una persona muy vivaz se dio cuenta de que algo no iba bien con su salud mental.

