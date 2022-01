Rafa Nadal, Pau Gasol... el mundo del deporte llora la muerte de Manolo Santana

El mundo del deporte llora la muerte de un deportista legendario, Manolo Santana. La noticia la ha confirmado esta misma tarde el Mutua Madrid Open, torneo del que era el presidente de honor. La leyenda del tenis nacional ha fallecido en Marbella a sus 83 años. La última vez que se le vio en un acto público fue el pasado mes de septiembre, en la presentación de esta cita deportiva en la Caja Mágica de Madrid. El héroe de la Copa Davis de 1965 se ha marchado por la puerta grande y llevándose el reconocimiento de todos sus amigos, compañeros de profesión, autoridades políticas y el público que le seguía desde sus comienzos.

Muchos han sido los que han querido homenajear a Manolo Santana y dedicarle unas palabras, tras enterarse de la triste noticia de su fallecimiento. Uno de los primeros en lamentar la pérdida de la leyenda española ha sido el tenista Rafa Nadal, el cual ha querido mandar un cariñoso mensaje con unas sentidas palabras: "Acabo de recibir la terrible noticia del fallecimiento de nuestro gran Manolo Santana. Como he dicho muchas veces en el pasado: mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos. Te echaremos de menos Manolo; serás siempre único y especial". Pero no ha sido el único tenista en recordarle. David Ferrer también ha sentido la pérdida de Santana: "Siempre fuiste el mejor, siemrpe tenía una llamada de felicitación cuando las cosas iban bien, pero sobre todo siempre llamabas cuando no había buenos resultados", agradeciendo además lo que había dado al tenis español. Otro jugador que le ha dedicado un cariñoso mensaje, lleno de dolor, ha sido Feliciano López: "Nos ha dejado Manolo Santana. Es imposible explicar el vacío que dejas… Gracias por ser el pionero y guiar el camino de todos los que vinieron después y por ayudarme y creer en mi siempre. Nunca lo olvidaré". También, la actual campeona de Indian Wells, Paula Badosa, le ha escrito unas emotivas palabras: "Una triste noticia para el mundo del tenis. Gracias por haber abierto el camino para que muchos después hayamos podido recorrerlo".

Manolo Santana siempre estuvo muy vinculado al mundo del tenis hasta el final, practicándolo cuanto pudo y así lo ha hecho saber en el programa de Viva la vida su abogado y amigo Marcos García Montes, a través de una llamada telefónica: "Era un gran hombre, una gran persona y ha muerto un ídolo para todo el mundo del deporte (...). Me quedo con su cariño de jugar conmigo al tenis. Jugábamos con él a pelotear, era imposible ganarle, era el mejor en lo suyo". Por su parte, Emilio Sánchez Vicario también ha entrado al espacio televisivo para rendir homenaje a la leyenda del tenis español: "Era un ídolo, lo había sido para todas nuestras generaciones. Él era lo máximo, había abierto las puertas (en el mundo de la raqueta) y había hecho lo que había hecho (...). Era natural y al ser natural el éxito es natural y no es de mentira".

Además del mundo del tenis, ha habido otros deportistas que han querido recordarle como el jugador de baloncesto Pau Gasol: "Muy triste por la noticia del fallecimiento de Manolo Santana, una leyenda del tenis y un gran referente del deporte de nuestro país. Mi más sincero pésame a sus familiares y seres queridos". Desde el sector futbolístico, varios clubes han mostrado sus condolencias tras la triste noticia como el Valencia CF y el Real Madrid a través de un comunicado. Fuera del deporte, prácticamente todos los medios de comunicación españoles se han hecho eco de la muerte de Manolo Santana y, en todos ellos, se ha procedido a homenajear al ganador de dos títulos de Roland Garros (1961 y 1964), uno de Wimbledon (1966) y un US Open (1965).

Las condolencias de los políticos y las insitituciones

Personalidades de la política como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el líder de la oposición, Pablo Casado, han mandando su pésame a los familiares y amigos del tenista. "Conquistó Roland Garros, US Open y Wimbledon, en total 72 torneos y un oro olímpico que lo convirtieron en leyenda del tenis y uno de los mejores deportistas de nuestro país. Mi sentido pésame para la familia de Manolo Santana, sus seres queridos y el mundo del tenis", ha recordado el jefe del Ejecutivo. Por su parte, el presidente del Partido Popular le ha homenajeado con el siguiente mensaje: "Nos deja una leyenda del deporte español y uno de los tenistas más grandes de la historia. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Manolo Santana. Descanse en paz". Incluso la Casa Real le ha rendido homenaje con estas cariñosas palabras: "Hay personas que se convierten en leyenda y que hacen grande a un país. Manolo Santana ha sido y será siempre una de ellas".

