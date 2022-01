Tamara Falcó celebra su éxito y el de Iñigo: 'Si a la persona que quieres le salen bien la cosas, te emocionas'

Si la del jueves fue la gran noche de Iñigo Onieva, este viernes ha sido el turno de Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler se ha dado un auténtico baño de multitudes en la Gran Vía de Madrid, donde firmaba ejemplares de su libro Las recetas de casa de mi madre. Llegaba aún sorprendida por la acogida y muy emocionada. "Pensaba que no iba a venir nadie", decía a los periodistas a los que también ha contado sus planes para Navidad que, como es habitual los pasará en familia. En esta ocasión, tienen previsto viajar a Miami, donde ya se encuentra su madre, para reunirse con su hermana Chábeli y sus sobrinos. Allí, tiene claro quien va a ser la mejor en la cocina y, asegura, que no es ella.

Loading the player...

Tamara Falcó: 'Sería frustrante que a mi pareja no le gustase la buena mesa'

"Yo creo que me van a meter en la cocina, pero nos vamos a Miami y allí es Chábeli la que mejor cocina", contaba Tamara que pondrá rumbo a Estados Unidos el próximo 23 de diciembre. Antes de encontrarse con sus lectores para dedicarles su libro, también ha hecho balance de la gran fiesta con la que su pareja ha dado el pistoletazo de salida al nuevo local de eventos y espectaculos que regenta. La diseñadora ha valorado el gran trabajo que hay detrás del nuevo proyecto y no puede estar más orgullosa de él: "Si a la persona a la que quieres le salen las cosas bien, te emocionas mucho". Su papel, por el momento, es acompañarle y apoyarle, aunque no se ha quedado sin título. Tamara es embajadora. "Bueno, han nombrado a 42 embajadores", bromeaba.

La marquesa de Griñón acaparó todos los flashes a su llegada el jueves a la discoteca con un traje sastre de lentejuelas en color burdeos de Apparentia y un top bicolor de rombos en blanco y negro de Mango, mientras que el gran anfitrión optó por vaqueros pero también eligió una chaqueta de lentejuelas para brillar en su gran noche. "Yo sabía lo que se iba a poner él, pero él no sabía lo que me iba a poner yo y al final acabamos todos con lentejuelas", ha contado entre risas. Para su gran día, sin embargo, ha cambiado el brillo de las lentejuelas por una elegante camisa con estampado animal print combinada con unos vaqueros.

VER GALERÍA

Tamara, que ya ha conseguido el diploma de chef por la prestigiosa academia de Le Cordon Bleu, triunfa ahora con la publicación de su primer libro de recetas, en el que renuncia a las técnicas más vanguardistas para hacer un homenaje al hogar y la tradición. “Aquí no hay esferificaciones ni trampas, son cosas que comemos en casa de verdad. Hay cocina española, cocina filipina, postres… estas recetas son parte de mí, son las recetas con las que crecimos”, decía en la presentación la que fuera ganadora de MasterChef Celebrity. Ni la propia Isabel Preysler imaginó nunca que su hija llegaría tan lejos en el mundo del fogón. “Creo que esa intuición por la cocina la ha heredado de su abuela Beba y que la vocación en este caso ha debido saltarse una generación”, escribe la madre de Tamara en el prólogo del libro.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.