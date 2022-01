Daniel Pontes, heredero universal de Lina Morgan, explica por primera vez lo que pasó con su herencia

La actriz Lina Morgan, que tantas carcajadas arrancó desde la pantalla y que falleció el 20 de agosto de 2015, ha sido recordada por sus buenos amigos en una nueva entrega del programa Lazos de sangre. Artista de gran talento y una mujer que vivió siempre para el público, su herencia desató muchas especulaciones en su momento pues no tenía hijos. Su heredero universal, así fue nombrado en su testamento, fue Daniel Pontes, chófer, confidente y su máximo apoyo en los momentos más complicados de su vida (la muerte de sus padres y sus hermanos). Su relación fue tan estrecha que en 2013 cuando Lina estuvo ingresada en estado grave le nombró su tutor legal, para que se ocupara de sus asuntos en caso de que a ella le ocurriera algo.

Galería: la vida en imágenes de Lina Morgan, una de las actrices más queridas

VER GALERÍA

Pontes se sentó en el citado espacio televisivo para desvelar lo que recibió después del fallecimiento de la artista, que no fue como se dijo una gran fortuna según apuntó. “Me quedó el piso (de 290 metros situado en el barrio del Niño Jesús), no dejó más de dos millones de euros” explicó, añadiendo que parte del dinero lo había gastado en los últimos años y que cerca de un 70% lo tuvo que pagar a Hacienda debido a que no era heredero directo de la actriz. Estos bienes no cambiaron sin embargo la vida de Pontes, que discurre igual de discreta que siempre en Alcorcón, donde sigue residiendo con sus hijas. Daniel contó que está preparando un precioso homenaje para Lina pues escribirá sus memorias, recuerdos de toda una vida junto a la artista.

VER GALERÍA

Ana Obregón negó la rivalidad entre ambas

En el programa participó además Ana Obregón, con quien Lina compartió el recordado proyecto Hostal Royal Manzanares. Se comentó entonces que ambas tenían una gran rivalidad, especulaciones que Ana desmintió. "Todo lo contrario. Jamás. Desde el primer momento fuimos almas gemelas. Cada minuto con ella era un regalo, era inmensa. La estrella era Lina", apuntó. Confesó además que coincidieron en una época muy delicada para ambas. "Yo venía de la separación, de Alessandro Lequio, y ella de la muerte de su hermano. Conectamos y era mi paño de lágrimas en ese momento. Yo me abrí con ella y ella se abrió conmigo, a veces notaba que no se encontraba bien", explicó Ana.

La actriz Lina Morgan falleció en Madrid a los 78 años después de varios meses enferma. Sus muecas, gestos raros con las piernas, su boca de pato… Lina fue uno de los paradigmas del humor con mayúsculas en la interpretación española. Una sonrisa que escondía una gran melancolía pues nunca pudo superar las pérdidas familiares a las que tuvo que enfrentarse.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.