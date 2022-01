Amelia Bono confirma su buena sintonía con Manuel Martos con quien sale de cena navideña y en familia

Loading the player...

No es la primera vez que Manuel Martos y Amelia Bono demuestran que mantienen una buena relación a pesar de su separación sentimental. Padres de cuatro hijos: Jorge, (12 años), Manuel, (10 años), Gonzalo, (6 años) , y Jaime, (4 años) han sido varias las ocasiones en las que les hemos podido ver disfrutando de un plan juntos. Esta vez, la hija de José Bono elegía un restaurante situado en la milla de oro de Madrid para compartir una cena navideña con su ex, sus 4 hijos, su madre Ana y su hermana pequeña, Sofía. Además de disfrutar de esta cena prenavideña, la empresaria ha contado cómo piensa pasar las próximas fiestas. ¿Quieres escucharla? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

