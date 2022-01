El cantautor Pau Riba anuncia que tiene cáncer de páncreas

El cantautor Pau Riba ha anunciado que sufre cáncer de páncreas y que el tumor no puede ser extirpado. "Por ahora, tal y como está, vas tarde", cuenta que le han dicho los médícos. El artista de 73 años explica que "después de seis meses" intensas molestias y tras "una errónea diagnosis de dolor psicosomático por parte de la doctora de cabecera", dice, en octubre fue "por fin" hospitalizado y le detectaron la enfermedad. El también escritor, nacido en Palma de Mallorca en 1948 aunque ha desarrollado buena parte de su carrera en Cataluña, se está sometiendo actualmente a un proceso de quimioterapia. "Gracias a la ayuda de muchos amigos que han puesto de su parte, he conseguido iniciar un tratamiento de hipertermia y unos chutes de vitamina c en dosis altas en el Instituto Khuab, que nos tienen bien esperanzados", relata. "Lo que más me molaba era la idea de que me curaran con frecuencias sonoras, por ahora tampoco es posible", añade.

Ha hablado también Pau Riba del aspecto físico que luce, asegurando que "sí, ya me van comentando que se me ve muy delgado, por más que como siguiendo escrupulosas pautas dietéticas, pero pierdo un par de kilos semanales", relata. Pese a los complicados momentos, "todo esto está siendo mucho más soportable" al estar rodeado de los que más quiere, subraya. Enumera a continuación un lista de personas con nombres propios que empujan "para conseguir que esto deje de ser oscuridad extrema", define. Les agradece a cada uno de ellos "tantas sopas, poesía, risas... y por ponernos la casa bella, lista para mi estribillo". También por "llenar la nevera en momentos complicados" o "por los relojes, los masajes y los imanes... Y qué deciros de los presentes de las cargas de leña", prosigue. "Qué días más tristes" habrían sido sin todo ello, declara.

Igualmente, se alegra por tener "leche materna desde hace más de un mes" y por poder ver en directo los partidos de su equipo, el FC Barcelona, "en el hospital y en casa". Por último, dirige su emotivo mensaje a "todos los que me han visitado o me han hecho llegar su amor", acompañándole en este duro trance de su vida. "¡Viva el fuego!", exclama para finalizar. Transgresor e iconoclasta, Pau Riba es todo un referente de la cultura alternativa. Inició su carrera en los años 60 y es una de las voces más reconocidas de la música en catalán, con una treintena de discos y una quincena de libros, entre ellos algunos poemarios. Su álbum Dioptria, publicado en 1970, fue considerado el mejor álbum en dicha lengua del siglo XX por la revista musical Enderrock. El polifacético artista tiene cinco hijos y actualmente vive en Tiana, en la comarca barcelonesa del Maresme.

