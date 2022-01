¿Se han dado una nueva oportunidad Olga Moreno y Antonio David Flores?

La historia de Antonio David Flores y Olga Moreno podría haber iniciado una nueva etapa. La ganadora de la última edición de Supervivientes y el colaborador televisivo pusieron punto y final a su matrimonio unas semanas y desde ese momento no han dado nuevos detalles de cómo se encuentran o del nuevo rumbo personal que tomarían sus vidas tras separarse. Durante este tiempo de silencio podrían haber aprovechado para acercar posturas, tener largas conversaciones y decidir darse una nueva oportunidad que ya habrían comunicado a su entorno. Esta misma semana ha sido Carlos Alba, buen amigo de la empresaria, quien ha explicado durante la inauguración de su local, llamado La Palapa, que da "por hecho su reconciliación".

El chef conoció a Olga en el citado concurso de supervivencia de Telecinco, congeniaron muy bien y tras regresar de Honduras su contacto es frecuente. Está al día de los cambios en la vida de su amiga y también del punto en el que se encuentra actualmente su relación con Antonio David tras la crisis sentimental que han atravesado. "Yo doy por hecho su reconciliación. Su unión no se puede ir de un día para otro. Lo importante es que se reconcilien, que yo creo que están más que reconciliados, y me alegro por ellos", ha indicado ante las cámaras de Europa Press. El andaluz, al que conocimos en la séptima edición de MasterChef, sostiene que ve a la pareja muy enamorada y que a Olga se le nota lo mucho que quiere a su marido cuando habla de él.

El propio Antonio David ha dicho en La Razón que "en eso estamos" al ser preguntado por su cercana reconciliación, dejando de esta manera las puertas abiertas a seguir sumando momentos felices junto a Olga Moreno, madre de su pequeña Lola. Además, ha explicado que hará declaraciones al respecto en YouTube, donde tiene un canal en el que aborda diferentes cuestiones relativas a su vida después de ser apartado de su puesto como colaborador de Mediaset. Personas cercanas a la pareja aseguran que el matrimonio en este tiempo ha seguido viviendo bajo el mismo techo, ha hecho balance de los pros y los contras de iniciar caminos separados y "ha escuchando el parecer de Rocío y David (los hijos que tuvo el ex Guardia Civil con Rocío Carrasco), que no quieren por nada del mundo que se produzca una ruptura". La colaboradora de El programa de Ana Rosa ya dejó claro que ante todo son una familia y "vamos a seguir siéndolo". De hecho, en estas semanas la hemos visto compartir planes con la mujer de su padre, con la que ha convivido desde 2012.

La presión mediática como origen del problema

A finales de octubre, tras semanas de rumores y especulaciones, Antonio David zanjaba todas las dudas acerca de su situación con Olga. "Se ha hecho tantísimo daño a tantas personas que me rodean que esta situación es insostenible. Si todo esto ha sido hecho con el objetivo de destruir a un matrimonio, quiero decir que lo han conseguido, pero no van a destruir una familia", sostenía. Durante su intervención señalaba como causa de su ruptura la presión mediática a la que se ha visto sometido en los últimos meses y negaba la existencia de terceras personas o una deslealtad por su parte. "Este último año ha sido muy difícil, me han tachado de muchísimas cosas, y de todo lo que me han tachado añado también el calificativo de infiel. Han hecho durante este último año conmigo y con mi familia un destrozo. Han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero en el momento que dije que eso había pasado factura en mi matrimonio y había fracturado mi matrimonio".

Rocío Flores y Olga Moreno, unidas frente a la 'adversidad'

