La exmujer de Phil Collins se divorcia de su actual marido tras un año juntos y explica los motivos

La exmujer del mítico cantante y compositor británico Phil Collins pone fin a su historia de amor con su actual marido, 16 años menor que ella, tras poco más de doce meses de matrimonio. Orianne Cevey ha emitido un comunicado en el que anuncia su separación del guitarrista Thomas Bates y explica los motivos que le han llevado a tomar esta drástica decisión. “Estoy solicitando el divorcio de mi esposo", comienza diciendo en la nota que hacía pública esta semana. "Creo que la angustia emocional durante la cuarentena del covid me hizo actuar de una manera y hacer cosas que estaban fuera de lugar”, confiesa en relación a los problemas surgidos entre ambos a lo largo de dicha etapa de convivencia. "Afortunadamente, ya me he enfrentado antes a este tipo de situaciones desagradables y, como siempre he hecho, reuniré toda la fuerza y el coraje que pueda tener junto con el mejor equipo para hacer lo correcto", asevera.

Para finalizar, la diseñadora de 47 años agradece a sus seguidores el "apoyo recibido" y explica que su "intención" a partir de ahora es que sean sus abogados los que lleven "de puertas para adentro" todo el proceso. Orianne Cevey y Thomas Bates se dieron el "sí, quiero" en secreto en Las Vegas (Estados Unidos) en agosto de 2020 y se instalaron en la lujosa mansión que posee el líder de Genesis en Miami Beach, lo que llevó al legendario artista a demandar a su exmujer cuando esta se negó a marcharse de la casa y mudarse a otro lugar. En la denuncia, el intérprete de temas como In the air tonight o Another day in paradise afirmaba que la pareja había tomado "por la fuerza" el control de la propiedad con guardias armados que rodearon la casa, cambiando además todas las claves de seguridad de la vivienda. Tras varios meses de litigio, Collins logró que su ex fuera desalojada de la finca, desde donde ella había pedido la mitad de su valor de mercado, unos 33 millones de euros, para irse.

Sin embargo, la sorpresa del cantante de 70 años fue mayúscula cuando se dio cuenta de que Orianne se había llevado parte de los recuerdos y premios de su carrera y los estaba vendiendo en el sitio de subastas Kodner. Por ejemplo, el disco de oro que obtuvo Collins por The Principle of Moments de Robert Plant (lo publicó con su sello Es Paranza) tenía un precio de salida de 100 dólares (unos 83 euros), si bien Cevey también había puesto a la venta joyas, prendas de Chanel, relojes Rolex y zapatos. Phil y su tercera exmujer, que estuvieron juntos entre 1999 y 2008 tras casarse y divorciarse un par de veces, tienen dos hijos en común: Nicholas de 19 años y Matthew de 15. Contando el trabajo con su inolvidable banda, sus colaboraciones con otras estrellas y su trayectoria en solitario, el artista nacido en Chiswick (Londres) ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, hito solo emulado en el panorama musical por el desaparecido Michael Jackson y el ex Beatle Paul McCartney.

