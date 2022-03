Belén Rueda cuenta la técnica que realiza cuando no le gustan los novios de sus hijas

Belén Rueda ha revelado que si uno de los novios de sus hijas no le gusta tiene la manera para que desaparezcan de sus vidas por completo. La actriz, que acaba de estrenar La familia perfecta, ha confesado que tiene una técnica infalible cuando cree que uno de sus posibles yernos no debería tener una relación con alguna de sus dos niñas, Belén y Lucía. "Lo más inteligente es incorporar a esa persona a la familia y que se den cuenta ellas", ha expresado la actriz en El Hormiguero, reconociendo que entonces es ella la que ayuda un poquito a que sus hijas sean conscientes. "Eso no hay que decirlo, pero considero que los hijos son inteligentes y que deben ser ellos quienes reaccionen porque cuando tú empujas ellos van a la contra y quieren estar ahí", ha continuado. Además, la intérprete de Madres: amor y vida ha explicado cómo se sintió cuando su hija Belén le dijo que quería dedicarse al mundo de la interpretación, un momento en el que le preguntó si de verdad no prefería trabajar en otra cosa.

"Me dijo que era lo que quería y entonces la vi con tantas ganas que hay que apoyarlos", ha dicho Belén, asegurando que lo que le preocupaba era que su hija viera la situación privilegiada en la que se encuentra ella en este momento tan bueno de su carrera. "Hace poco leí que solo el 8% de los actores puede vivir de su trabajo y es muy poco. Cuando me lo comentó pues pensé que me veía a mí, que estoy en un punto bueno, pero los jóvenes son impacientes y tienen que hacer su propio camino", ha relatado sobre el miedo que le daba que Belén siguiera sus pasos.

Las dos hijas que la actriz tuvo durante su matrimonio con Daniel Écija son dos guapísimas jóvenes, rubias, risueñas que saben disfrutar de los buenos momentos tanto en familia como con amigos. Son amantes de los deportes, de los viajes y están tremendamente unidas. Suelen hacerse escapadas juntas a la nieve o a la playa, tal y como reflejan en sus perfiles sociales. Belén, que tiene 27 años y Lucía, de 23, son dos chicas sencillas, discretas y que siempre han optado por mantenerse en un segundo plano en cuanto a su vida privada, aunque la mayor de las dos continúa se dedica al mundo la ficción.

Belén Rueda también ha querido dejar claro que para ella es mucho más difícil hacer comedia que cualquier otro tipo de registro interpretativo. Además, sobre la película que estrena el próximo viernes 3 de diciembre, dirigida por Arantxa Echevarría, ha comentado que en una de las escenas un perro tenía que darle un lametazo y que tras varias tomas el can estaba cansado de hacer la acción, por lo que se le ocurrió ponerse un trozo de salchicha en la boca para conseguirlo. "Si la directora me hubiera visto me habría dicho que estaba loca", ha reconocido.

