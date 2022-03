¡Sorpresa! Esther Acebo ('La casa de papel') está embarazada

Sabíamos que el estreno de la última parte de La casa de papel iba a estar llena de sorpresas, ¡pero no podíamos imaginarnos que tantas! Úrsula Corberó dejó a todos sin palabras con su impactante vestido negro, Miguel Ángel Silvestre levantó pasiones (como siempre), Jaime Lorente reapareció tras ser papá y Najwa Nimri hizo gala de la espontaneidad que la caracteriza sentándose en el suelo mientras esperaba a sus compañeros. Sin embargo, si hubo alguien que acaparó todos los flashes esa fue, sin duda, Esther Acebo. La actriz madrileña, de 38 años, sorprendió al posar ante los fotógrafos presumiendo de embarazo y luciendo sus curvas premamá con un original y sugerente diseño negro.

"¡Esther Acebo está embarazada!", "Dicen que está de seis meses", "Eso quiere decir que su hija y la de Jaime van a tener casi la misma edad", "Está realmente espectacular", "Va a ser una madre maravillosa" o "¡Estocolmo va a ser mamá!", han comentado sus fans más incondicionales haciendo referencia al personaje al que interpreta en la exitosa serie de Neftlix.

Esther, que hace unos meses se estrenó también como directora, ya había desvelado sus "secreto" horas antes, publicando varias imágenes en sus redes sociales en las que mostraba por primera vez su embarazo. "Qué día más emocionante... Gracias a todos l@s que lo hacéis posible, y a quienes enviáis amor desde todo el mundo", dijo posando ante la cámara de lo más feliz. Al conocer la noticia, muchos amigos y compañeros han querido felicitarla por el nuevo miembro que llegará a la familia muy pronto. Es el caso de Adriana Torrebejano, Mariam Hernández, Toni Acosta, Blanca Padilla, Silvia Marty o Jon Plazaola, que ha dicho: "Cuquismo extremo".

Máxima discreción

Poco se sabe de la vida privada de la protagonista de La casa de papel. Su nombre acaparó los titulares este verano, cuando se rumoreó que podría tener algo más que una amistad con el también actor Alejandro Tous, al que recordarás por su papel en la serie Yo soy Bea. Todo surgió después de ver las escenas tan románticas y apasionadas que compartieron en el cortometraje But not with you (Pero no de ti), que está basado en un poema de Patricia Benito. El actor alicantino, de 44 años, y la actriz madrileña, de 38 años, demostraron una gran complicidad y los rumores aumentaron al ver unas imágenes en las que salían paseando y haciendo algunas compras por Madrid, abrazándose en varias ocasiones. Eso sí, nunca se llegó a confirmar que estuvieran juntos.

