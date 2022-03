Saúl Craviotto deja al descubierto su lado más desconocido en su trepidante aventura en La Palma

Saúl Craviotto, el cinco veces campeón olímpico, además de policía, acompañó a Jesús Calleja en su última aventura en el programa Planeta Calleja. Mano a mano recorrieron alguno de los rincones más bonitos y pintorescos de La Palma, además de adentrarse en la zona del volcán Cumbre Vieja, que lleva activo más de dos meses, y pudieron conocer de primera mano las consecuencias que están sufriendo los habitantes de la isla. "Es increíble vivir esto de cerca", señalaba el medallista al permanecer en la Zona 0 del volcán, a tan solo un kilómetro de la erupción, que es lo máximo permitido.

'Siempre llevo en la piragua los chupetes de mis hijas'

Durante el programa pudimos conocer un poco más la cara más amable y el lado más desconocido del piragüista, que está casado desde el año 2013 con la nutricionista Celia García y padre de dos hijas, Valentina, de seis años, y Alejandra, de tres. La pareja se comprometió un día después de las olimpiadas de Londres en 2012 donde consiguió su medalla de plata en K1 200 m. Su esposa, especializada en nutrición deportiva, es quien le ayuda a ponerse en plena forma, tal y como puso de manifiesto ahora que se está preparando para las próximas olimpiadas de París 2024. Su familia es su gran pasión y por su puesto su mayor talismán. De hecho, él cuenta que siempre lleva consigo un amuleto indispensable y son los chupetes de sus hijas dentro de la piragua. Craviotto reconoce que es un deportista que no tiene ningún ritual antes de competir, antes me montaba siempre por el lado izquierdo pero ya no, y reconoce que quizá una de sus manías es que no deja que nadie toque sus medallas.

'Tengo cinco medallas olímpicas y no vivo de esto'

Craviotto asegura que, pese a ser junto a David Cal el deportista español con más medallas de la historia, cinco en total, puso de manifiesto la dura situación a la que se enfrentan los deportistas olímpicos. "Te enfrentas a ese precipicio de cuando llega tu retirada y dices ‘¿y ahora qué?’ Llevas toda la vida representando a tu país sin haber declarado a la Seguridad Social en la vida”, señala ante la incredulidad de Jesús Calleja. Por eso Saúl le aconseja a sus compañeros más jóvenes que no se centren solo en el deporte. "Les digo ‘poneros a estudiar’ porque yo tengo cinco medallas olímpicas y no vivo de esto. No me voy a poder retirar con lo que he ganado en el piragüismo”.Contó que cada medalla le reporta a él 50.000 euros al año, y asegura que él su ha podido cotizar a la Seguridad Social por su trabajo como Policía Nacional, pero no como deportista de élite. "A mis compañeros les pude quedar 700 u 800 euros al mes, y teniendo resultados, sino tampoco", matiza el campeón de un oro en Pekín 2008, una medalla de plata en Londres 2012, dos medallas una de oro y otra de bronce en Río 2016 y una medalla de plata en Tokio 2020. Además de su labor como representante de la delegación española y su profesión de policía, el laureado deportista tuvov una gran repercusión gracias a su participación en el talent culinario MasterChef Celebrity, donde se convirtió en el vencedor del concurso en 2017.

Concluido el programa, Saúl quiso compartir con sus seguidores lo increíble que le había parecido esta aventura junto a Jesús Calleja. "¿Que os pareció el programa de ayer? De este “Planeta Calleja” me llevo una experiencia inolvidable. Vivir un fenómeno de la naturaleza de estas dimensiones tan de cerca es algo único. Pero lo que realmente me llevo es haber conocido una isla llena de posibilidades, que ofrece diversión, deporte, aventura, paisajes, playa, gastronomía y que rebosa buena gente por dónde vayas. Si con este programa ayudamos a que veáis otra Palma (no la de la destrucción y la desgracia) y vengáis a visitarla nos damos por satisfechos. Esa es la mejor forma de ayudarles. Gracias Jesús Calleja y a todo tu equipo por hacerlo posible".

