Muere Florin Opritescu, actor de ‘Mar de plástico’ y 'La unidad', a los 42 años

Florin Opritescu, actor rumano de series como Mar de plástico, Caronte o La unidad, ha fallecido a los 42 años a consecuencia de una leucemia, diagnosticada en octubre del año pasado y de la cual no ha podido recuperarse. La noticia ha entristecido a muchas personalidades del sector de la interpretación, que lloran su pérdida. De hecho, han sido los propios compañeros de profesión los que han dado a conocer lo ocurrido.

VER GALERÍA

'Maixabel', 'Hierro' y 'La Fortuna' lideran las nominaciones a los Premios Forqué

Florin Opritescu llevaba luchando contra esta enfermedad desde hace más de un año, pero no ha sido hasta hace unos meses cuando el artista ha anunciado a sus miles de seguidores con un vídeo, que le habían diagnosticado la leucemia: "He estado luchando contra esta enfermedad... y le gané, como no podía ser de otra manera. Los que me conocéis ya sabéis que quiero la vida como quiero a la gente que está en mi vida y la fe que tengo, y así he hecho todo más fácil. Para mí fue un proceso, no digo que fuese complicado, porque fueron cinco ciclos de quimioterapia, he estado ingresado muchas veces, pero ahora pasó", comentó el actor hace unas semanas, cuando estaba inmerso en el tratamiento de post-trasplante, donde fue su hijo el donante, con la esperanza de recuperarse y retomar su carrera como actor.

VER GALERÍA

Quédate helado con el tráiler de 'Bajocero', la nueva película de Javier Gutiérrez

Algunas personalidades de la interpretación han querido despedirse de él a través de cariñosos mensajes que han compartido con sus seguidores. “Buen viaje Florin, ¡un gigante hermoso de corazón de oro! Que la tierra te sea leve, hermano”, le ha dedicado Fernando Cayo, compañero de reparto de la serie de televisión Mar de plástico. Unas palabras a las que han acompañado una imagen en la que aparecían los dos, junto a Patrick Criado, durante un día de grabación. Otro de sus compañeros, Alain Hernández ha publicado una foto de ambos, durante el rodaje de Plan de fuga, en la que sus palabras denotaban la incredulidad de lo ocurrido: “No me lo puedo creer. ¿Por qué? Gran actor, enorme compañero y maravillosa persona. Te guardaré siempre en mi recuerdo, querido Florin. Mi más sentido pésame a toda la familia preciosa que dejas”. "Nos ha dejado @florin_opritescu un actorazo con una planta increíble, magnífico compañero y persona. Qué pena! Buen viaje Florin!!", le ha dedicado Rodolfo Sancho, con una foto en la que aparecía con el artista rumano.

VER GALERÍA

Florin Opritescu llegó a España en el año 2000 y, en sus inicios, comenzó trabajando como cocinero hasta que encontró su sitio en el mundo de la interpretación. Entre sus proyectos más destacados se encuentran El cuaderno de Sara, la serie de Netflix, Bajocero -con un papel antagonista-, Plan a la fuga o Dos a la carta, entre otras. Uno de sus mayores éxitos ha sido Mar de plástico, en la cual interpretaba a uno de los malos de Europa del Este. En una entrevista a Teleshow, aseguró que, desde que la rodase en 2016, “casi todos los personajes que hago, en películas y series españolas, son antagonistas (mafiosos). Desde ese año vi que la gente disfruta de un personaje negativo más que uno positivo”.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.