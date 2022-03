La doble fiesta de cumpleaños de Fonsi Nieto rodeado de familiares, amigos y ¡con una tarta muy musical!

No será hasta el próximo jueves 2 de diciembre cuando Fonsi Nieto cumpla 43 años, pero ha querido festejar por adelantado el inicio de esta nueva vuelta al sol que coincide con un momento pleno en el que la vida le sonríe tanto en el terreno personal como en el profesional. Para brindar por todos estos éxitos celebraba la noche de sábado una fiesta por partida doble en la que contó con el cariño de sus familiares y amigos, con los que se reencontró entre risas, confidencias, recuerdos y, sobre todo, ¡mucho ritmo!. Como colofón a una velada única, el exmotociclista acudía a un conocido local madrileño para amenizar con su música a todos los asistentes. "Poder estar pinchado aquí es una alegría y tenía mcuhas ganas de volver", decía.

El sobrino del recordado Ángel Nieto acudía a la discoteca muy abrigado para hacer frente a las bajas temperaturas de la capital y acompañado de su mujer, Marta Castro, con la que contrajo matrimonio hace cuatro años. Pero no fue la única persona de su círculo íntimo que estuvo a su lado. A la fiesta también acudió su primo, Pablo Nieto, con el que tiene una relación muy cercana además de compartir pasiones como el motocilismo. "Todavía no le he hecho ningún regalo, el día 2 que es su cumple", decía divertido, añadiendo que tras su ruptura con Sonia Ferrer tiene las puertas abiertas al amor. Por su parte, Diego Matamoros también se apuntaba a la velada, en la que coincidieron por sorpresa con otros rostros conocidos como el exconcursante de Supervivientes Alejandro Albalá.

Como antesala a la fiesta en la discoteca, Fonsi tuvo una primera celebración mucho más íntima. Citó a su círculo en un restaurante de Madrid en el que disfrutaron de una divertida cena en la que también tuvo una gran presencia la música. Y es que el DJ cumplió con la tradición de soplar las velas y pedir los deseos en una original tarta que emulaba a una mesa de mezclas. A su lado, además de los citados amigos, otros como el director deportivo del equipo LCR Honda de MotoGP, Óscar Haro, o los empresarios Israel Bayón y Carlos Sánchez. Este último, expareja de Luján Argüelles y padre de su hija, se encuentra visiblemente recuperado del accidente que sufrió en octubre cuando su embarcación chocó con una roca mientras navegaba por el pantano de Entrepeñas.

Encandenando buenas noticias

Este mes de noviembre está siendo intenso y muy especial para Fonsi y Marta. El pasado fin de semana celebraban el bautizo de su pequeño Hugo, que tiene un año. La pareja tuvo que esperar para este acontecimiento por la crisis sanitaria, pero aunque más tarde de lo previsto, finalmente tuvieron el día soñado tal y como se puede ver en las páginas de ¡HOLA! El protagonista de la jornada, muy simpático y curioso, recibió el primer sacramento con Pablo Nieto y Aroa, íntima de su madre, como padrinos. Además, estuvo acompañado de su hermano mayor, Lucas, con el que tiene una gran complicidad y una mágica conexión. También formó parte del reducido grupo de invitados, la madre del primogénito de Fonsi, Alba Carrillo, quien explicó que había sido un bautismo maravilloso y que se lo pasó en grande bailando en la fiesta que hubo tras la comida.

