Isabel Preysler se sincera sobre su separación de Carlos Falcó

La nueva entrega del espacio de televisión Lazos de sangre rindió homenaje a Carlos Falcó, fallecido a los 83 años en marzo de 2020 a causa del coronavirus, haciendo un repaso por las anécdotas que guardan de él quienes formaron parte de su vida. Durante el espacio se pudieron escuchar las sentidas palabras de su hija Tamara, que con nostalgia, reconoce que siente tristeza al pensar en que no tendrá a su padre junto a ella el día de su boda o cuando sea madre. Participó además Isabel Preylser, que estuvo casada con él unos cuatro años y que recordó precisamente su historia con el marqués de Griñón. Sincera y sin escatimar en halagos hacia quien fue su marido y padre de su hija, Isabel explicó cómo finalizó su relación.

Se casaron el 23 de marzo de 1980, en la capilla de la ermita de Malpica de Tajo, Toledo, y el 20 de noviembre de 1981 daban la bienvenida a su hija Tamara, a la que Carlos Falcó adoraba. La pareja firmó el divorcio en 1985. “En el principio no fue muy fácil, fue una temporada un poquito difícil, pero después pasando el tiempo llegamos a ser más amigos y más amigos hasta ser buenos amigos. Es una cosa que siempre le agradecí. Teníamos que vernos, que hablar, y Carlos que era un gran señor lo hizo muy fácil”, comentó Isabel, añadiendo que Tamara era lo más importante para ellos. Contó Isabel que se portó siempre muy bien con sus hijos mayores (fruto de su relación con Julio Iglesias), algo que siempre le agradeció. “Fíjate si se portó bien con mis hijos, que una vez coincidieron Carlos y Julio en una cena en Miami y se acercó a él para darle las gracias por lo bueno y cariñoso que había sido siempre con Chábeli, Julio y Enrique”.

La nostalgia de Tamara

La actual marquesa de Griñón se ha referido también a aquella época. “Estaba superenamorado de mi madre, no le salió bien el matrimonio con mi madre, pero yo era fruto de ese amor donde lo había dado todo y ese amor me lo transmitió a mí” comentó. Tamara explicó además cómo vivieron sus padres la separación. “Mi madre se sentía culpable por haberle dejado y hacía un esfuerzo extra. Él vio a mi madre realmente destrozada” señaló. “Mi madre lo pasó fatal, ella siempre dice que si no se llega a enamorar de mi tío Miguel no habría dejado su matrimonio, porque ella estaba bien. Lo que pasa es que se enamoró locamente de mi tío Miguel” contó en referencia a Miguel Boyer, padre de su hermana Ana.

Isabel dijo además que ve a Carlos Falcó en muchas de las cosas que ha heredado su hija Tamara. “Pasados los años ha ido cogiendo mis cosas, pero siempre he visto que era igual que su padre” detalló. Un halago para Tamara, que se confesó afortunada por haber podido disfrutar con él tantas experiencias. “Lo he podido disfrutar como padre durante casi cuarenta años de vida, que es un lujo… Me llamaba Tamaruni, es algo que solo me ha llamado él”. Con cierta tristeza, ha confesado que la ausencia de su padre la notará mucho en el futuro, en acontecimientos que marcarán su vida. “Me produce tristeza que si me caso, no vaya a estar mi padre para llevarme al altar. Y si tuviera hijos me encantaría hablarles sobre su abuelo, lo señorazo que era. Me encantaría ver esos valores reflejados en esos niños” dijo.

