Elsa Ruiz anuncia que abandona la televisión para ingresar en un hospital por sus problemas de ansiedad y depresión

La cómica Elsa Ruiz ha sido la última en hablar de la importancia de la salud mental y más cuando se está expuesta al público. La colaboradora de 'Sobreviviré', programa presentado por Nagore Robles, ha anunciado en directo deja la televisión temporalmente para ingresar en el área psiquiátrica de un hospital. Ante todos sus compañeros, también ha revelado que estuvo a punto de quitarse la vida hace dos meses y que, en vista de que sus problemas de ansiedad y depresión no mejoran, ha decidido ponerse en manos de profesionales. "Hace dos meses me intenté suicidar tomándome dos blísteres de pastillas y estuve ingresada. El domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar", ha explicado.

"Esto no va a ser fácil para mí", comenzaba su discurso Elsa Ruiz. La monologuista se ha abierto ante sus compañeros y la audiencia para revelar que no está atravesando una buena etapa a nivel emocional. "Hace dos meses me intenté suicidar tomándome dos blísteres de pastillas y estuve ingresada. El domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar", ha confesado dejando a los presentes totalmente conmovidos. "La salud mental es un problema grave que hay que conseguir tratar... La mayor causa de mortalidad entre jóvenes es el suicidio. Es horrible, yo lo he intentado y no quiero que nadie lo tenga que intentar", ha continuado la colaboradora visiblemente emocionada.

Elsa Ruiz ha explicado que sus problemas de depresión y ansiedad se remontan a aproximadamente un año atrás tras recibir varios mensajes de odio en sus perfiles públicos. Entre lágrimas, la cómica ha dicho que no ha podido evitar que los ataques le afecten a nivel personal y que, por esta razón, se retira de la vida pública. "Voy a dejar todo lo que hago, las actuaciones, los vídeos y todo. Necesito parar un tiempo, necesito recomponerme", ha continuado.

Además, la colaboradora ha querido recalcar la importancia de que las personas que sufren este tipo de problemas compartan su experiencia para romper tabúes. Lo ha hecho poniendo un ejemplo que a ella, personalmente, le ha impulsado a pedir la ayuda profesional pertinente: la reciente visita de la cantante María Isabel a Sobreviviré. Durante su aparición en el programa, la intérprete de Antes muerta que sencilla explicó cómo su retirada del mundo de la música hace algunos meses para centrarse en ella misma le ha ayudado mucho a mejorar a nivel psicológico. Ahora, Elsa Ruiz ha asegurado que va a seguir su ejemplo.

Entre los múltiples mensajes de apoyo que Elsa Ruiz ha recibido destaca el de la propia Nagore Robles que, sin poder evitar llorar, cogió las manos de su colaboradora para decirle: "A veces hay que ponerse en manos de profesionales para salir adelante... Que lo hayas hecho me deja mucho más tranquila. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Es importante cuidarse, saber parar. Me parece muy maduro por tu parte". Mensajes al que se han unido otros como el de la periodista Carme Chaparro que le recomendaba "quererse mucho" entre otros deseos de ánimo: "Me imagino lo que te habrá costado tomar esta decisión. El agujero es negro y profundo, pero saldrás. Seguro que saldrás." Un aluvión de respuestas y de aplausos a "su valentía" que se han repetido una y otra vez por parte de rostros tan conocidos de nuestro país como Dani Rovira, Goyo Jiménez, Itziar Castro, todos apoyando a Elsa Ruiz por su decisión.

