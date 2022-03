El entrañable momento de Pau Gasol con su niña y las hijas de Kobe Bryant en la cancha

Loading the player...

Pau Gasol fue uno de los grandes amigos de Kobe Bryant. La estrella de la NBA y su hija Gigi perdieron la vida en un accidente de helicóptero en enero de 2020, pero siguen vivos en su memoria. "Quería hacer una mención especial para él, porque me gustaría mucho que estuviera aquí... pero así es la vida", comentó Pau en su reciente acto de despedida, sin poder evitar emocionarse. Aunque Kobe ya no está, Pau y su mujer, Cat McDonnell, siguen siendo grandes amigos de la familia Bryant, y lo han vuelto a demostrar. Vanessa Bryant ha compartido un entrañable vídeo en el que el deportista aparece jugando en la cancha de baloncesto con las hijas menores de Kobe, Bianka y Capri. Allí estaba también Ellie, la niña de Pau y Cat, pasándolo en grande con sus amigas. Dale al play y no te lo pierdas.

