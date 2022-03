Una cantante de ópera y otra periodista: así son las desconocidas hermanas de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez no necesita presentaciones: cantante y actriz y empresaria, sabe brillar con luz propia tanto sobre un escenario como en una alfombra roja. Sin embargo, cuando se apagan las luces, y regresa al calor del hogar, la artista se convierte ‘simplemente’ en Jen, el cariñoso nombre con el que le llaman sus hermanas. Sí, JLo tiene dos hermanas, una menor, Lynda y una mayor, Leslie, con las que a diferencia de su vida amorosa, que ha estado llena de altibajos, mantiene unos vínculos inquebrantables.

VER GALERÍA

- Jennifer Lopez y Ben Affleck: su beso de película en la vida real que ha dado la vuelta al mundo

- ¿Por qué se separaron JLo y Ben Affleck en 2004 y qué ha cambiado diecisiete años después?

De origen puertorriqueño, Jennifer se crió en el barrio neoyorquino del Bronx junto a sus padres, David y Guadalupe, y sus dos hermanas, quien se ha convertido hoy en día en su mejor apoyo, tanto a nivel personal como profesional. La mayor, Leslie,quien mantiene una vida totalmente alejada de los focos, trabaja como profesora de ópera en una escuela del barrió en el que creció mientras que Lynda decidió seguir los pasos de su hermana mayor Jennifer frente a la cámara, pero en este caso como periodista en vez de como actriz y cantante. Estudiante de Ciencias de la Información en Long Island, la hermana pequeña de Jenny from the Block ha sido presentadora y copresentadora de programas como Good Day New York, Fox 5 Live, o America This Morning de la cadena ABC e incluso en 2001, ganó un premio Emmy al mejor programa matutino de noticias. Además publicó un libro sobre la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez y ejerció como asistente personal de JLo en el set de Hustlers.

VER GALERÍA

Coincidencias de la vida, ambas hermanas se convirtieron en madres casi a la vez, en el año 2008. Jennifer de los mellizos Max y Emme y Lynda de una niña llamada Lucie Wren Lopez-Goldfried, nacida de su relación fallida junto a su entonces novio, Adam Goldfried. Lynda, quien a diferencias de Leslie no es extraño verla acompañando a su hermana en alguno de sus eventos, también es cofundadora junto a la cantante de la Fundación Maribel, que ayuda a niños y mujeres con problemas médicos y escasos recursos económicos.

VER GALERÍA

- Jennifer López celebra sus 52 años en caftán y bikini presumiendo de abdominales

- El cambio físico de Emme, la hija de Jennifer Lopez cada día más parecida a su madre

En 2002, Jennifer fue sorprendida en el show de Oprah Winfrey con una conexión junto a sus dos hermanas, quienes admitieron públicamente que siempre se habían resistido a hablar sobre su hermana mediana. "Cuando era niña, Jen era siempre la cabecilla. Todo lo que se inventaba era generalmente idea suya", confesaba Leslie. "Para todos vosotros es una estrella, pero no para mí. Para mi sigue siendo mi hermana del culo” bromeaba.

VER GALERÍA

Lynda se hizo eco del sentimiento que le recorrió al recordar un momento en el que fue a la inauguración del restaurante de Jennifer (ahora cerrado), Madre's, en Pasadena, California, y vio a los fans haciendo fila, gritando mientras sostenían fotografías de ella. "No sé por qué me hizo reír, pero en aquel momento pensé: ‘Toda esta gente está aquí para ver a mi tonta hermana'. Es el único pensamiento que pasaba por mi cabeza. Es como, no puedo creer que estas personas estén aquí para ver a Jen, mi hermana que correteaba en ropa interior por casa cuando éramos pequeños ".

Alejadas públicamente, Leslie, Jennifer y Lynda están muy unidas en la intimidad y tan solo les hace falta una simple llamada de teléfono para saber que están ahí, ya sea para hacer frente a algún problema o para celebrar algún acontecimiento.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.