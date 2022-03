¡Sorpresa! La actriz Julia Stiles va a ser madre por segunda vez

Esta recta final del 221 no puede ser más emocionante para Julia Stiles ya que está embarazada. La actriz de 40 años, que se hizo popular a finales de los 90 gracias a su papel protagonista en la comedia romántica 10 razones para odiarte, donde compartía reparto con el recordado Heath Ledger, va a dar un paso más en su relación con el asistente de cámara Preston J. Cook ampliando la bonita familia que han formado juntos. La pareja ha mantenido en secreto esta dulce espera hasta esta semana, cuando la última aparición pública de ella ha hablado por sí sola. La intérprete posaba radiante y presumiendo de barriguita gracias un ceñido vestido negro de cuello alto en un cine de Nueva York en el que asistió a la proyección de la película The Humans.

La pareja, que se conoció en 2015 cuando grababan juntos el El Protector a las órdenes de Daniel Alfredson, va a dar la bienvenida a su segundo bebé, convirtiendo de esta manera en hermano mayor a Strummer Newcomb, que acaba de cumplir cuatro años. El pequeño nació el 20 de octubre de 2017 en el Hospital Monte Sinaí aunque, fieles a su discreción, sus padres no anunciaron la feliz noticia hasta un mes después. El niño, cuyo original nombre no fue del agrado de toda la familia tal y como la propia Julia contaba divertida en el programa de televisión Wake Up with Taylor, llenó de alegría sus vidas. Ahora esa felicidad se va a completar con la llegada de un nuevo miembro que aún no han desvelado si es nuevamente un chico o esta vez se trata de una niña.

Para la intérprete americana, que ha trabajado en títulos tan relevantes como El mito de Bourne, Dexter, La sombra del diablo, La sonrisa de Mona Lisa o Estafadoras de Wall Street, entre otros, ser madre ha influido de manera directa en su carrera y ha hecho que mejore cuando se pone delante de las cámaras. "Una de las cosas más notables es que, en muchos sentidos, tener mi atención centrada en mi hijo me ha convertido en una mejor actriz porque no vuelvo a casa todas las noches pensando en cada pequeña escena, cada pequeña línea y obsesionada con mi trabajo", aseguraba en unas declaraciones hechas a People.

Una historia de amor tras los focos y boda sorpresa

Julia se crió en el barrio neoyorquino del Soho, asistiendo primero a la escuela Friends Seminary y después a la Professional Children's School. Completó su formación estudiando Literatura inglesa en Universidad de Columbia, pero ya siendo adolescente comenzó a probar suerte como actriz y decidió convertirlo en su profesión. Ser actriz le ha dado grandes alegrías entre las que destaca haber conocido a su marido, con el que contrajo matrimonio en 2017, estando ella embarazada. Celebraron una boda íntima en una playa de Seattle junto a unos amigos coincidiendo con la festividad del Día del Trabajo. El año antes, en las vísperas de Navidad, Preston le pidió matrimonio durante unas vacaciones en Isla Grande, Colombia.

