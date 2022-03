Ana Guerra responde a las quejas de un vecino que la acusa de ensayar a altas horas de la madrugada

Ana Guerra ha dicho ¡basta! La cantante de Operación Triunfo ya no puede más después del revuelo causado por un vecino de su comunidad que se quejó en televisión del ruido que hacía la artista cuando canta y toca el piano en casa. La compositora, que acaba de lanzar su nuevo disco La luz del martes, se defiende de estas críticas en el programa de Sonsoles Ónega Ya son las ocho y ha aclarado que las quejas solo proceden de un vecino. "La comunidad no se queja, se queja uno nada más", señala.

-Por qué tuvo que pedir perdón a sus vecinos? Ana Guerra lo explica

VER GALERÍA

Cierto es que la cantante canaria ha admitido que alguna vez ha ensayado en casa sin reparar en el horario. "Es verdad que se me fue la olla y toqué hasta las 3 (de la madrugada), pero solo ha pasado una vez", e indicó que ya le había pedido disculpas publicamente. "Es que estudio mucho", intentaba aclarar la cantante que recalcaba que este incidente no había vuelto a pasar.

-Ana Guerra se reinventa y desvela la crisis que sufrió tras su salida de 'Operación Triunfo'

El vecino llegó a compartir en sus redes sociales las pruebas que confirmaban que los ensayos de Ana Guerra son en casa. "Imagínaos así 3-4 h de eso en un domingo o después de un día duro de work, donde quieres hacer una siesta pero tu vecina Ana Guerra tiene otros planes. Y se defendió de las críticas de algunos de los fans de la cantante. "Antes de juzgar, intenta vivir, trabajar o descansar mientras estás en tu casa y hay alguien cantando así. ¡No juzguéis si no estáis viviendo lo que vivo! No quiero hacer ningún daño, solo que creo que tengo la opción de no escuchar a Ana Guerra cuando quiera!", recalcó.

-Dumbo, el perro que salvó a Ana Guerra

VER GALERÍA

El vecino llegó a salir en el programa Madrid Directo para expresar sus quejas e hizo un llamamiento con cierta ironía para que el público comprase el disco de la cantante. "Quiero pedir a los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, La luz del martes, por dos razones: porque es un discazo que tiene canciones buenísimas y porque quiero que Ana gane mucho dinero, llegue al número uno y se pueda comprar un chalet donde pueda cantar todos los días a todas horas".

No es la primera vez que la comunidad de vecinos muestra su malestar por los ensayos de la artista de Operación Triunfo. En septiembre de 2020 la propia artista compartió en un storie la nota que le habían dejado los vecinos en el ascensor. "Por favor, te pedimos dejar de cantar, tocar el piano y hacer tanto ruido a partir de las 00:30 horas. Hay gente que madruga y necesita dormir bien... Gracias".Entonces ya la artista se vio obligada a pedir disculpas por haber molestado a los vecinos al no darse cuenta de que sus cascos se habían desconectado.

-El feliz debut de Ana Guerra en las campanadas de Canarias

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.