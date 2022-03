Todos los protagonistas del juicio por la herencia de la duquesa de Medinaceli

Los herederos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, conocida popularmente como Mimi Medinaceli, una de las aristócratas más relevantes del siglo XX, se volverán a ver las caras el próximo lunes 22 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla para dirimir su herencia. Es un nuevo episodio de un conflicto que se remonta a 2013, tras la muerte de la cabeza de la Casa, cuando los beneficiarios de su testamento no estuvieron de acuerdo con el reparto del mismo. Un proceso judicial que enfrenta a cinco nietos de la difunta duquesa de Medinaceli contra su tío, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba. Los Alba, los Medinaceli y los Medina Sidonia, son tres de las grandes familias de la nobleza de nuestro país implicadas en este aristocrático litigio, descubrimos a los ilustres protagonistas de este enfrentamiento familiar que ahora está en manos de los tribunales.

- Luis Medina, nuevo marqués de Villalba por la cesión de sy hermano, el duque de Feria

VER GALERÍA

- Laura Vecino recuerda el día más importante de su vida

Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, es el único hijo vivo de los cuatro que tuvo la duquesa de Medinaceli y es el actual duque de Segorbe. A pesar de que no ostenta el título de jefe de la Casa de Medinaceli es el encargado de dirigir la Fundación con nombre homónimo, el ente que agrupa sus palacios, sus tierras y sus obras de arte, un cargo que ocupa de manera vitalicia y desde el que gestiona el patrimonio familiar. Una gestión con la que los herederos no están de acuerdo en los últimos años. Tras la muerte de su madre trató de reclamar para sí mismo los títulos que la Duquesa ostentaba, algo que no consiguió ya que los tribunales no le dieron la razón y una ley aprobada en 2006 permitió a Victoria Hohenloge-Langenburg, su sobrina nieta, convertirse en la duquesa de Medinaceli y ostentar el resto de títulos nobiliarios por ser nieta de la primogénita de su madre, su hermana Ana. El Duque se enfrenta contra todos los herederos de su madre tratando de que, en esta ocasión, el tribunal sí le dé la razón.

Victoria Hohenlohe-Langenburg nació en Marbella hace 24 años, tiene un hermano menor llamado Alexander y, aunque ahora vive en Madrid, tras el divorcio de sus padres se mudó a Munich donde se crió. Es hija del fallecido Marco de Hohenlohe-Langenburg, el único hijo de Maxiliano de Hohenlohe-Langenburg y Ana de Medina y Fernández de Córdoba, y tras la muerte de su padre es la mujer con más títulos nobiliarios de España, un número que asciende a 43. La duquesa de Medinaceli ya tuvo un enfrentamiento judicial con su tío, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, al que ganó en los tribunales en 2017.

Otros de los implicados en el juicio contra el duque de Segorbe son Rafael Medina, de 43 años, actual duque de Feria, y Luis Medina, de 41 años, marqués de Villalba, hijos del matrimonio formado por Rafael de Medina y Fernández de Córdoba y Naty Abascal. Ambos fueron muy perseguidos por los paparazzis en su juventud y aunque sus padres se habían separado en 1988, con el ingreso en prisión en 1993 de Rafael de Medina, duque de Feria, fue tal la presión a la que fueron sometidos que, para proteger a sus hijos de los medios, la exmodelo les mandó a estudiar al extranjero, para mantenerles así alejados del foco mediático. Allí completaron su formación académica y volvieron a España. Rafael Medina se casó hace 11 años con Laura Vecino en el palacio de Tavera, en Toledo, son padres de los mellizos Rafael y Laura, de 8 años, y triunfa con su firma de moda Scalpers. Ahora está poniendo en marcha un plataforma digital para vender productos de firmas de lujo y dio una lección de generosidad cuando le cedió a su hermano menor, Luis, el título de marqués de Villalba el pasado mes de marzo.

Al igual que su madre, Luis se dedicó durante algún tiempo al mundo de la moda, llegó incluso a ser embajador de Dolce & Gabbana y a tener su propio showroom. El Marqués es uno de los solteros de oro de la alta sociedad de nuestro país. También tuvo una disputa con su tío, el duque de Segorbe, por el título de conde de San Martín de Hoyos que, finalmente, fue a parar a Victoria Hohenlohe-Landenbrug.

Las últimas en figurar en el listado de herederos enfrentados con el duque de Segorbe son Victoria Francisca de Medina, de 35 años, actual duquesa de Santiesteban del Puerto, y su hermana Casilda, de 32 años, marquesa de Solera. Son hijas de Luis de Medina y Fernández de Córdoba y Mercedes Conradi Ramírez. Victoria está casada con Miguel Coca y Barrionuevo y Casilda con Ignacio de Loyola. Victoria le regaló a su hermana pequeña el título de marquesa que hoy ostenta. Casilda ha estudiado Diseño y Gestión de Moda y, al igual que su primo, Rafael Medina, quien la llevó al altar el día de su boda, creó una firma de moda llamada CM.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.