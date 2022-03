Así es Igor, el hermano de David Bustamante que más le apoyó tras su separación de Paula Echevarría

La separación de David Bustamante y Paula Echevarría no fue nada fácil. Rompieron a principios de 2017 y un año después anunciaron su divorcio a través de un comunicado conjunto. "No hubo ni terceras personas ni ninguna razón trágica... simplemente, nos cansamos", aseguró el cantante en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Lo que pasó entre nosotros es que el tiempo y la monotonía son los peores asesinos del amor, y la relación se fue enfriando con el paso del tiempo", añadió. En aquel momento, el artista cántabro se refugió en su familia y su hermano Igor le ayudó a enfrentarse a su nueva situación sentimental. "Es un persona súper especial. Cualquier cosa que me pasa, sea buena o mala, al primero que llamo es a él", dijo Bustamante al recibir la visita de su hermano en el plató de MasterChef Celebrity.

- Entre lágrimas y alguna discusión: así ha sido la visita de los familiares a 'MasterChef Celebrity 6'

VER GALERÍA

"Cuando yo opté por separarme y me encontraba siendo padre soltero, él me dijo: 'Ven para acá, que te voy a enseñar a cocinar'. Y fue la primera persona que me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija", contó el cantante entre lágrimas. "Le estaré eternamente agradecido por eso. Esos son los detalles. Cuando tú lo necesitas, alguien que esté ahí, que llora contigo, que tira y te hace subir para arriba. Eso es mi familia", añadió antes de abrazarse a Igor. Además, el artista destacó lo importante que era para él que su hermano estuviera en el programa. "Verle aquí me hace mucha gracia, que se presente a salir en televisión, cosa que nunca le gustó, es un gesto que se lo agradezco mucho, me hace mucha ilusión, me ha emocionado tremendamente".

VER GALERÍA

Igor, el hermano mayor de los Bustamante, es licenciado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing. Según comparte en su perfil de LinkedIn, durante siete años, de 2009 a 2016, fue el asistente personal del cántabro. Después, trabajó como consultor en la inmobiliaria Engel & Völkers y actualmente es label manager en Universal Music Group, la discográfica de David Bustamante.

VER GALERÍA

Igor siempre ha huído de la fama. “Cuando empezó a venir la prensa a casa a buscar a David, yo bajaba por el portal y decía que era un vecino", contó entre risas durante su paso por MasterChef Celebrity. De hecho, tan solo se ha dejado ver en las celebraciones familiares. Le vimos en la boda de Bustamante y Paula Echevarría, en el bautizo de su sobrina Daniella y en la Primera Comunión de la niña.

VER GALERÍA

El hermano mayor de Bustamante está casado desde 2015 con Sofía, que es la madrina de Daniella. La boda se celebró al aire libre en San Vicente de la Barquera (Cantabria) y Paula Echevarría se convirtió en una de las invitadas más elegantes del enlace con un espectacular sombrero de flores. El matrimonio no tiene hijos y se desvive por sus sobrinos.

VER GALERÍA

Hace unos meses, Manuel, el hermano pequeño de los Bustamante, se convirtió en padre por primera vez, llenando de alegría a toda la familia. “Aquí donde le veis, Igor también se emociona fácil. Se puso a llorar cuando escuchó llorar por primera vez a nuestro sobrino Mateo, y fue por teléfono”, dijo el cantante en MasterChef Celebrity. Bustamante también reveló que su hija Daniella es la madrina del pequeño y que su mayor deseo es conocer al niño en persona. "Tengo muchas ganas de consentirle, llevarle al parque, abrazarlo, cantarle mil canciones…".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.