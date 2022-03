Anabel Pantoja despide 'el peor año de su vida' ingresada en un hospital

Anabel Pantoja no gana para disgustos y se le acumulan los problemas de salud este 2020. La colaboradora de Sálvame lleva semanas de baja por haberse roto el peroné haciendo surf y todavía sigue recuperándose. Pero, por si esto fuera poco, este miércoles 30 de diciembre el programa presentado por Carlota Corredera mostraba una información sobre el estado de la sobrina de Isabel Pantoja. La influencer era ingresada de urgencia en un hospital de Gran Canaria debido a unos problemas intestinales que lleva arrastrando durante varios meses. De hecho, si en 72 no se solucionaba el problema, podría llegar a ser intervenida. "Está pasando por un momento muy complicado. No tiene nada que ver con su pierna, pero sí con su alimentación porque en el intestino está el segundo problema del ser humano. Tiene una seria afección que tiene que ver con no ir al baño. Es algo que duele mucho", contaba la presentadora.

Además de Carlota, Mila Ximénez quería ponerse en el lugar de su compañera confesando problemas similares, por los que incluso llega "casi a perder el conocimiento". Para evitarlo, la colaboradora aconsejaba a la sobrina de la tonadillera una solución que a ella le funciona bastante bien, unas "pastillas naturales de aloe vera". Por su parte, Corredera añadía también que se somete regularmente a colonoscopias para descartar enfermedades, después de que su padre falleciera de cáncer de colon, y animaba así a la audiencia a no desatender los citas con los especialistas.

Por suerte, parece que esta mañana daban de alta a la colaboradora, ya que es sus redes sociales salía con su pareja tomando "el último desayuno del año". Además a nivel emocional, tampoco debe estar ayudando la complicada situación familiar en la que se encuentra sumergida Anabel desde que Kiko Rivera desafiara a su madre, Isabel Pantoja. La andaluza no se siente bien ante la guerra familiar porque quiere mucho a su tía y adora a su primo, que es como un hermano para ella. Por eso está viviendo el conflicto con mucha angustia e impotencia. "Esta situación a mí me puede, me supera. He estado hablando con compañeros, con amigos y me he planteado si seguir o no seguir porque creo que yo no puedo aportar nada en el programa", revelaba hace unas semanas.

