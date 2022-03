Ana Obregón rescata sus 'momentos inolvidables' en las campanadas con el recuerdo de Aless muy presente

Loading the player...

Tras un año especialmente difícil para ella, marcado por el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, Ana Obregón ha sacado fuerzas para despedir el 2020 ante las cámaras. La actriz y presentadora dará las campanadas junto a Anne Igartiburu y, aunque es algo que ya ha hecho en otras ocasiones, ha advertido que esta vez será diferente: "No me veréis como antes, es lo que hay, se trata de mostrar lo que está en el interior", declaraba en las páginas de ¡HOLA!. Cuando falta apenas un día para Nochevieja, Ana ha recordado sus mejores momentos en la Puerta del Sol, incluyendo su debut con Joaquín Prat, el año que lanzó la capa de Ramón García o cuando mandó un beso a su hijo en directo. "Tú, mi Áless, que desde que eras pequeño me veías desde casa y yo te mandaba besos, mañana me verás desde un sitio privilegiado y mi corazón estará cada segundo contigo", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

