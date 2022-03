Los espectadores elegirán la canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021 en una gala especial

Eurovisión ha sido uno de los tantos eventos que han sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus en este 2020. Pero, ya con la mirada puesta en el próximo año, ha llegado el momento de elegir cuál será la canción que sustituirá a Universo y representará a España en el festival europeo de la música. Para ello y según confirma el portal especializado Eurovisión-Spain, Televisión Española emitirá una gala especial en la que Blas Cantó presentará varias propuestas musicales de cara a su cita en Rotterdam en 2021. Por el momento no se tiene ninguna pista sobre cómo sonarán los nuevos temas del cantante murciano, ni en qué idioma estarán, pero lo que sí adelantó el artista es que para esta ocasión quería un sonido completamente distinto.

"Para acabar el año nos podremos ver en la tele, ¿sabéis ya donde? Hay alguna sorpresa", con estas palabras anunciaba Blas Cantó a sus seguidores hace apenas unos días que se traía un nuevo proyecto entre manos. Ahora, todo apunta a que el murciano se refería, nada más y nada menos que a la elección de la que será la canción de España en Eurovisión 2021 y se convertirá en su nueva apuesta tras Universo. Una selección que quedará en manos de varios expertos en la materia, así como de la audiencia, haciendo partícipes a los fans del exmiembro de Auryn a través de algún sistema de voto.

Una gala especial cuya fecha de emisión aún no se ha dado a conocer, aunque todo apunta a que se celebrará entre los meses de enero y febrero. Una predicción más que coherente teniendo en cuenta que la celebración del próximo certamen de Eurovisión tendrá lugar durante los días 18, 20 y 22 de mayo. Además, según afirma dicho portal, es posible que otros artistas acompañen a Blas Cantó en esta velada tan especial. Nombres entre los que se barajan candidatos como Vanesa Martín o Pastora Soler, con quien presentó el año pasado la colaboración Mi Luz.

En cuanto a cómo serán las candidatas a ser la elegida para el festival, se conoce que para su propuesta Blas ha contado con el mismo equipo que para la creación de Universo, la cual contó con un impresionante videoclip rodado en la isla de Lanzarote. "Era maravilloso como sonaban nuestras voces durante los ensayos y me gusta como empastaban (…) Es un equipo que lleva conmigo muchos años y cuando estás a gusto con alguien en el escenario eso se nota y se transmite", afirmaba el cantante a RTVE. Una entrevista tras el anuncio de la cancelación de Eurovisión en la que Blas Cantó ya tenía muy claro que su próxima melodía no sería nada predecible: "No creo que la nueva canción tenga algo que ver con Universo porque es un nuevo día y tiene que ser algo nuevo".

Los artistas de Eurovisión 2021 grabarán sus actuaciones

El próximo 2021 habrá festival de Eurovisión sí o sí. Tan claro lo ha dejado la organización del evento que los artistas grabarán sus actuaciones por si, debido a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia, no pudieran viajar a Rotterdam. Algo que ya se hizo con el último certamen de Eurovisión Junior, en el que España fue representada por Soleá y que se ha decidido como medida provisional. Eso sí, todas las grabaciones deberán seguir unos criterios comunes para conseguir que el festival, en caso de que tuviera que retransmitirse de esta forma, sea lo más uniforma posible y con la total igualdad de oportunidades para sus participantes. Por lo que, este 2021 Blas Cantó puede respirar tranquilo sabiendo que, pase lo que pase,finalmente representará a España en Eurovisión.

