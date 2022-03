Hugo, el hijo de Isabel Jiménez, espera la llegada de su hermanito como ¡toda una estrella del rock!

Isabel Jiménez ya se encuentra en la cuenta atrás para dar la bienvenida a su segundo hijo, al que van a llamar Dani, y si hay alguien tan ilusionado como los felices papás, es Hugo, que con un año y medio, está a punto de convertirse en hermano mayor. A esta gran alegría que está al caer, se une la euforia propia de las fechas navideñas, aunque este año sean algo diferentes debido a la crisis sanitaria, y que su mamá, que ya ha comenzado su baja por maternidad, se encuentra las 24 horas del día con él. Así, no es de extrañar la cara del felicidad del pequeño que sorprendía durante un paseo con un look propio de una estrella del rock.

Bailando con disfraces navideños: Sara Carbonero e Isabel Jiménez, como nunca las habíamos visto

Sara Carbonero e Isabel Jiménez 'comadrean' juntas en una noche de auténtica magia

VER GALERÍA

"Personaje", escribe Isabel con humor junto a un corazón sobre la simpática imagen del niño al que vemos muy cómodo en su sillita con una sonrisa y unas enormes gafas de sol que lleva con un gran estilazo que recuerda al de Jacques y Gabriella de Mónaco, muy asiduos desde que eran muy pequeños a este complemento. Madre e hijo disfrutan de un paseo navideño y la protección es lo primero. Hugo es demasiado joven para llevar mascarilla, pero no para cuidarse los ojos de los rayos de sol.

Isabel confirmó su segundo embarazo a finales de agosto, cuando se encontraba en la semana 20 de gestación. Meses después, en octubre, reveló en la revista ¡HOLA! que el bebé que esperaba era un niño y se iba a llamar Dani. "Estoy encantada porque Hugo va a tener un compañero de juego y un amigo insperable", declaró entonces emocionada. La periodista explicó que junto a su marido, el ingeniero Álex Cruz, harán todo lo posible para que su primogénito, Hugo, que nació en abril de 2019, no tenga celos del bebé. La idea de ampliar la familia les venía rondando desde hacía tiempo ya que poco después de dar a luz aseguró: "No sabemos cuántos, pero sí me gustaría que tuviese, al menos, un hermano o una hermana. Tanto Álex como yo venimos de familias numerosas y nos gusta tener siempre lío en casa".

VER GALERÍA

Igual que con su primer hijo, Isabel ha estado hasta el último momento al pie del cañón. El pasado 18 de diciembre fue su último día al frente de los Informativos Telecinco junto a David Cantero, que no perdió la oportunidad de sorprender a su compañera en su despedida temporal de los espectadores. "Llegó el momento de decirle a Isabel 'hasta pronto' porque, ya saben, está a punto de dar a luz. Te vas a una temporadita para traer al mundo a tu pequeño. Ya sabes que te queremos muchísimo y que te vamos a echar mucho de menos", explicaba antes de darle un curioso regalo. "Tenemos un detallito para el pequeño Dani", anunciaba el presentador. "Miedo me das", decía ella entre risas. "Su primer peluche, un mono astronauta. Es un peluche súper especial, y será el primero que tenga", comentaba él.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.