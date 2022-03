David Cantero se despide de Isabel Jiménez en directo con un regalo para su bebé

Isabel Jiménez está a punto de ser mamá. La periodista se despedía este viernes 18 de diciembre de los espectadores ante la inminente llegada de su segundo hijo, un niño que, según contaba la almeriense, podría nacer en cualquier momento. "Pues ya sí que nos queda un telediario... Navidad y cosas bonitas. 2020 o 2021", escribía en un mensaje que compartía con sus seguidores. Así, David Cantero, su compañero en Informativos Telecinco, tenía una sorpresa para despedirla en su último día antes de cogerse la baja por maternidad. "Llegó el momento de decirle a Isabel 'hasta pronto' porque, ya saben, está a punto de dar a luz. Te vas a una temporadita para traer al mundo a tu pequeño. Ya sabes que te queremos muchísimo y que te vamos a echar mucho de menos", explicaba antes de darle un curioso regalo. "Tenemos un detallito para el pequeño Dani", anunciaba el presentador. "Miedo me das", decía ella entre risas. "Su primer peluche, un mono astronauta. Es un peluche súper especial, y será el primero que tenga", comentaba él.

Isabel recibía el muñeco naranja muy ilusionada, aunque también asombrada: "Me esperaba cualquier cosa menos esto", revelaba la futura madre mostrando su cariño a Cantero, con quien lleva presentando Informativos Telecinco durante casi una década. "No te puedo abrazar este año, lo hago con el corazón, pero sabes que te voy a echar mucho de menos, a ti y a todo el equipo", añadía Jiménez. La llegada de su segundo hijo convertirá en hermano mayor a Hugo. Por eso, la periodista explicaba en ¡HOLA! que tanto ella como su marido, el ingeniero Álex Cruz, harán todo lo posible para que su primogénito no tenga celos del bebé. Aunque la intención de ella era afrontar el tercer trimestre de embarazo con "otro ritmo", no ha parado de trabajar, repartiendo su tiempo entre los informativos, la firma de moda que ha creado con Sara Carbonero y la promoción de su primer libro, Y tú, ¿qué harías para salvar el planeta?, con el que pretende concienciar sobre el consumo responsable.

Isabel Jiménez ha formado una preciosa familia con su marido. Tras el nacimiento de Hugo en abril de 2019, la periodista aseguraba que volvería a ser madre y ha cumplido su palabra: "No sabemos cuántos, pero sí me gustaría que tuviese, al menos, un hermano o una hermana. Tanto Álex como yo venimos de familias numerosas y nos gusta tener siempre lío en casa", expresaba la presentadora. ¡Esperamos que todo salga muy bien y enhorabuena a los futuros papás!

