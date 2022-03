La emoción de Georgina Rodríguez al ver a Cristiano Ronaldo coronarse como mejor jugador del siglo

Cristiano Ronaldo ha vivido un año difícil debido al parón forzoso de la actividad deportiva provocado por la crisis del corovavirus, enfermedad que él mismo superó hace unos meses. Sin embargo, estamos ya en periodo de remontada y en el caso del astro portugués se ha materializado con un gran reconocimiento a su trabajo las últimas dos décadas. Este domingo se hacía con el premio que lo distingue como el mejor jugador del siglo XXI en los Globe Soccer Awards que se celebran en Dubai. Se ha impuesto en las votaciones a Leo Messi y a Mohamed Salah ante los aplausos llenos de orgullo y emoción de Georgina Rodríguez, que ha deslumbrado con un vestido rojo de lentejuelas. Gerard Piqué también fue otro de los grandes protagonistas de la noche, haciéndose con un galardón por su dilatada carrera, así como Josep Guardiola que ha sido premiado como mejor entrenador.

Cristiano Ronaldo alucina con el posado navideño más sexy de Georgina Rodríguez

VER GALERÍA

Cristiano Ronaldo levantaba agradecido el trofeo en el hotel Armani de la ciudad emiratí, mientras su pareja y su hijo mayor, que aspira a seguir sus pasos en el mundo del fútbol, le arropaban. "Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", ha afirmado mientras sostenía el preciado balón dorado que le distinguía como el mejor fubolista desde el año 2001.

VER GALERÍA

Georgina le miraba emocionada mientras recogía el premio, pero antes, era ella la que acaparaba las miradas en la alfombra roja, donde llegó de la mano del jugador de la Juventus de Turín, enfundada en un espectacular vestido rojo de tirantes y escotado con una abertura de lo más sexy en la pierna que la hacía brillar con luz propia, a pesar de las obligadas mascarillas que a ambos les tapaban cubrían parte del rostro.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tras la gala, el delantero luso compartía su alegría con todos sus seguidores a través de un emotivo texto: "No podría estar más feliz con el premio de esta noche. Ahora que estoy a punto de celebrar 20 años como jugador profesional, el premio a jugador del siglo de Globe Soccer es un reconocimiento que recibo con mucho orgullo y alegría". Ronaldo ha publicado también varias fotografías en las que posa feliz junto a su hijo y Georgina y otra en la que, trofeo en mano, besa apasioanadamente a la modelo.

Georgina Rodríguez disfruta del 'pueblo de Papá Noel' a escasos días de la Navidad

La pareja ha derrochado glamour en una ceremonia inolvidable que contrasta con la imagen más desenfada, familiar y divertida que presentaban hace apenas unos días para felicitar la Navidad a todos sus fans. "¡Os deseamos una Feliz Navidad! Mucho amor, salud y felicidad!", escribió el futbolista junto a la simpática imagen en la que lucían pijamas a juego (con camisetas de color verde y el dibujo de un reno, además de pantalones de lunares), mientras que su hijo mayor iba vestido de rojo con una simpática diadema navideña. Tanto Alana como Eva también iban vestidas iguales, aunque en su caso llevaban un tutú con luces de colores, al igual que su mamá. Por último, al pequeño Mateo estaba disfrazado de un simpático elfo, con pantalón de rayas blancas y rojas y zapatillas azules.

Loading the player...

¿Habrá algún artista en la familia? La tarde de manualidades de los hijos de Georgina y Cristiano

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.