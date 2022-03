'Telepasión' cumple 30 años y lo celebra con un guateque al que estás invitada

En este año tan diferente para todo el mundo, Televisión Española invita de nuevo a los espectadores a renovar la ilusión en la Navidad para vivirla como si fuera la primera. Para ello ha preparado con mucho mimo una completa y variada programación especial para estas fechas donde la música, el cine, los reencuentros, el humor y la solidaridad serán los ingredientes básicos de todo lo que ofrece la cadena. Por eso un año más, la pública vuelve a apostar por Telepasión para animar una de las citas más importantes del año, Nochebuena. El especial se ha convertido en uno de los programas clásicos de la época navideña y su famoso musical reúne a las figuras más importantes del canal, quienes se atreven a cantar y bailar algunas de los temas más conocidos de la industria. Presentado por Florentino Fernández, La Terremoto de Alcorcón y Alaska, el formato además celebra su 30 cumpleaños con un guateque muy especial en el que nada sale como debe.

Las continuas torpezas de camareros, azafatas y cocineros llevarán al programa a la comedia más absurda, algo que los presentadores tendrán que ir solventando poco a poco. Dirigido por José Luis Iborra, Telepasión 30º aniversario: el gran guateque reunirá en divertidos números musicales a más de 80 caras de RTVE. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile, María Escoté, Palomo Spain, Nieves Álvarez, Ion Aramendi, Anne Igartiburu, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Mónica López serán algunas de las que están ahora en la cadena, pero también aparecerán rostros de toda la vida como Ramón García, Paco Lobatón, Julia Otero, José Manuel Parada o Francine Gálvez.

Interpretarán temas míticos como Este amor no se toca, Veneno para el corazón, Dancing Queen, I want to bee free, Can't stop the feeling, Dramas y comedias o Que no se acabe el mundo… e incluirá un homenaje a Pau Donés de la mano de algunos concursantes de Operación Triunfo 2020. Pero no será lo único que podrán ver los espectadores de TVE, continuarán disfrutando con la música de dos de las voces más importantes de nuestro país: Raphael y Pablo Alborán. A las 22:20, en Raphael 6.0, el cantante de Linares celebrará su 60º aniversario sobre los escenarios con Andrés Suárez, Antonio José, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Pablo López, Rozalén y Vanesa Martín. Y a las 23:20, el intérprete de Te he echado de menos compartirá canciones y escenario con Malú, Israel Fernández, Diego de Morao, Lolita, Amaia y Camilo. Además, la música continuará en Viaje al centro de la tele con ¡Que empiece la fiesta!, un especial que ofrecerá a los espectadores un divertido karaoke con más de 200 canciones en castellano.

