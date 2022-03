La divertida reacción de Tamara Falcó al verse en televisión cantando en Nochebuena

Loading the player...

Tamara Falcó afronta la recta final del 2019 por todo lo alto. Tras proclamarse ganadora de MasterChef Celebrity 4, la hija de Isabel ha participado en el programa Telepasión, el formato de Nochebuena que cada año emite Televisión Española. Tamara aparece cantando It's my time junto a Roi Groba y Nico de Vicente. Ella misma estuvo viendo su propia aparición estelar en Nochebuena, al igual que miles de telespectadores. Su hermana, Ana Boyer, ha compartido su divertida reacción al verse en el programa, y su expresión no tiene precio. Dale al play y no te lo pierdas.

