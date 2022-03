AÚN NO HAY FECHA DE ESTRENO 'Élite' termina de rodar su cuarta temporada y Andrés Velencoso se rinde a las fotos tras las cámaras Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi y Pol Granch darán vida a los nuevos alumnos de 'Las Encinas'

Los fans de Élite están de enhorabuena. La serie, que ya se ha convertido en una de las más reseñables de nuestra ficción y una de las seis producciones españolas de Netflix más vistas de todo el mundo, ha anunciado que ya ha finalizado el rodaje de su cuarta temporada. Y lo ha hecho con algunas imágenes de los actores tras las cámaras que han despertado las ganas de volver a Las Encinas de todos, ¡hasta de Andrés Velencoso! De hecho, el modelo es uno de los nuevos fichajes de Élite, aunque a él de momento no se le ha podido ver metido en su nuevo papel. A quienes sí ha mostrado la plataforma ha sido a parte del elenco juvenil, desde los de siempre como Omar Ayuso o Miguel Bernardeu, hasta a algunos de los nuevos rostros que se sentarán en los pupitres próximamente.

"Ha sido un año difícil para todos. Por eso estamos orgullosos de haber terminado el rodaje de la 4ª temporada. Aquí os dejamos algunos momentos felices que queremos recordar...", con estas palabras y haciendo alusión a la Lotería de Navidad tan peculiar que les ha tocado: "Este año a nosotros el premio nos lo han repartido los alumnos de Las Encinas", Netflix España confirmaba que la grabación de los nuevos episodios de Élite ha finalizado. Y aunque la plataforma aún no ha desvelado la fecha prevista para el estreno, sí que ha asegurado que no será dentro de mucho. Unas palabras que han despertado la emoción de uno de sus nuevos protagonistas: Andrés Velencoso, quien no podía evitar reaccionar con emojis de corazones ante el final de su nueva aventura televisiva después de Velvet Colección.

Unas imágenes en las que aparecen algunos de los rostros más veteranos como Miguel Bernardeu (Guzmán), Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeca) o Arón Piper (Ander), uno de los chicos del momento gracias a El desorden que dejas. Caras conocidas que se suman a otras nuevas que ya han despertado la curiosidad de todos los seguidores. Entre ellas se encuentra el influencer Manu Ríos, a quien ya vimos en El Chiringuito de Pepe; Carla Díaz, que a sus 22 años ya ha participado en El Príncipe o Tierra de lobos; Martina Cariddi, otra de las estrellas de las redes que puede presumir de haber participado en producciones como Mientras dure la guerra; o, Pol Granch, quien da el salto de la música a la pequeña pantalla.

Unas imágenes que han dejado más que claro que entre la nueva y la antigua generación de Élite se ha creado muy buena sintonía, con muestras de cariño en pleno set. Todo, en un rodaje que no ha sido fácil, ya que, tuvo que ser interrumpido por precauciones frente al coronavirus cuando Arón Piper había estado en contacto con el futbolista Neymar, que había dado positivo. Eso sí, y a juzgar por las imágenes y las pistas que dejan los estilismos de las nuevas actrices a la hora de combinar sus uniformes, se puede vaticinar que el personaje de Carla Díaz bien podría ser una sucesora de Lu (Danna Paola), mientras que Martina Cariddi luce un estilo bastante más desenfadado.

De lo que no cabe duda es de que, aunque los fans de Élite están ansiosos por ver qué ocurre en esta cuarta temporada y descubrir a sus nuevos personajes, son muchos los que aseguran que echarán de menos a actrices como Ester Expósito, Mina El Hammani o Danna Paola, totalmente centrada en su música. Toda una cantera de jóvenes artistas que ha llegado a lo más alto gracias a esta serie juvenil y que ahora han emprendido una nueva etapa profesional más allá de las paredes del colegio más popular de Netflix.

