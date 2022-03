Así afronta Paz Padilla la Navidad tras su año más duro: 'Hay que vivir el día a día con ilusión'

Paz Padilla pone fin a un complicado año en el que ha tenido que despedir a su madre y a su marido, Antonio Vidal, que fallecía el pasado mes de julio a causa de un tumor. A pesar de los duros golpes que ha recibido y de todo el dolor, la presentadora encara las fiestas con ilusión y "con ganas de superar la adversidad". Además, ha anunciado que tiene un proyecto entre manos con el que pretende ayudar a todo aquel que se encuentre enfermo o que esté acompañando a alguien enfermo. De nuevo, ha vuelto a dar un ejemplo de fortaleza y positividad al dibujar un futuro en el que lo importante es "vivir el día a día".

Sus compañeros de Sálvame tenían mucha curiosidad por saber cómo le afectan estas fechas tan familiares y la respuesta de Paz les ha dejado muy sorprendidos. Ella es consciente de que no todo el mundo comparte su filosofía de vida, pero sabe que puede ayudar a mucha gente que está pasando por una situación similar a la que ha vivido ella, por eso ha explicado que está escribiendo un libro para que "se entienda el duelo con el menor sufrimiento, que no es lo mismo que la tristeza". Para la actriz, el sufrimiento es innecesario e intenta transmitir está forma de enfrentarse al dolor con humor, el principal motor de su vida. "No puedes perder la sonrisa porque hayas perdido a un familiar", ya que es posible, asegura, llorar y reír.

Las navidades pasadas tampoco fueron fáciles para la presentadora, que ha reconocido que por aquel entonces ya sabía la enfermedad que padecía su marido. Aún así, dice "fueron muy bonitas". "Hay que aprovechar la vida. La vida nos golpea para que reaccionemos". De todo ello, ha aprendido una valiosa lección: "Creo que he aprendido la lección más importante: a amar y valorar lo que tenemos". La clave, cree, está en aceptar que la vida cambia. "tenemos miedo al cambio pero el cambio sucede y cuando viene la muerte es otro cambio. Cuando tu no pones resistencia al cambio, todo fluye", ha afirmado. Este optimismo no es óbice para que también lo pase mal, como ella misma aclara. "Yo tengo una gran capacidad de resilencia y de ser positiva y eso no quita que tenga un dolor en el alma. No está reñido".

No es la primera vez que Paz Padilla da toda una lección de vida tras sufrir unos reveses tan duros. En una entrevista reciente a HOLA.com aseguraba: "Todos somos fuertes. Lo único que no sabemos es gestionar las emociones. En esta vida o en este país, no se trata a la muerte con la naturalidad que es". Paz y Antonio se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 17. Se enamoraron y estuvieron juntos 14 años, sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Se separaron y ambos rehicieron sus vidas con otras parejas. Pero dos décadas después, se reencontraron y se dieron el 'sí, quiero' en dos ocasiones. La primera en la India y la segunda en su querida playa de Zahara de los Atunes. Desde allí, le dedicó un homenaje de despedida en la que se produjo toda una "celebración del amor" con música, baile y hasta monólogos en los que se destacó el sentido del humor y la buena energía de Antonio, la presentadora de Sálvame tenía claro que a su marido había que recordarle con música, con alegría, con risas.

