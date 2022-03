'Eres elegante hasta con pijama': Tamara Falcó triunfa con su look de andar por casa

"Mañanas de domingos en casa". Así es como Tamara Falcó ha titulado esta sesión de fotos que ha compartido con sus más de 960.000 seguidores para contarles cómo ha sido su fin de semana. La Marquesa de Griñón aparece posando ante la cámara de lo más natural, vestida con un pijama gris de estampado floral que ha causado sensación en las redes sociales. "Tienes mucha clase", "Bellísima, como siempre", "Eres elegante hasta con pijama", "Ideal, ¡me encanta tu look!", "Divina", "Distinguida y seductora hasta con pijama" o "Qué linda y sencilla eres, no cambies", son algunos de los piropos que ha recibido.

VER GALERÍA

Sin embargo, Tamara no está sola, sino que la vemos muy bien acompañada de su perrita, Jacinta. "Situación de domingo volumen 2", ha escrito junto a esta otra foto tan bonita. "Ohhhhhhhh", "Ayyyyy!!! Pero qué cosa más mona", "Me muero", "Pura ternura", "Me encanta el amor canino" o "Es hermosa, al igual que su dueña", han comentado. La hija de Isabel Preysler siente adoración por su mascota y, durante estos últimos años, nos han regalado momentos juntas de lo más divertidos y entrañables. Jacin, como ella la llama cariñosamente, es una más de la familia y se ha convertido en toda una celebrity en las redes. "Sé que no se suben los perros a la cama... pero es que Jacin no es un perro, es un peluche", escribió Tamara en una ocasión.

- Tamara Falcó conquista a Iñigo Onieva por el estómago, ¿te imaginas qué le ha cocinado?

Tras unos meses difíciles para su familia, la colaboradora de El Hormiguero va a cerrar el 2020 enamorada y con muchos proyectos por delante. "Acabo el año con un regalo muy bonito, el legado de mi padre", dijo tras recibir oficialmente el título nobiliario que ha heredado de su padre, Carlos Falcó. Tamara está viviendo una etapa muy dulce al lado de Íñigo Onieva, con el que protagonizó un romántico paseo por Sotogrande, tal y como puede verse en el último numero de la revista ¡HOLA!.

VER GALERÍA

Su nuevo proyecto en televisión

Después de ganar MasterChef Celebrity y tras su paso po el programa Cocina al punto, junto al chef Javier Peña, la hermana de Ana Boyer volverá a la televisión con El Desafío. Tamara, que protagoniza nuestra portada de FASHION enero, será una de las grandes protagonistas del nuevo programa de Antena 3 en el que varios rostros conocidos se enfrentan a distintos retos con ayuda de expertos. La nueva Marquesa de Griñón no solo tratará de sorprender a la audiencia con pruebas imposibles, sino que se encargará de evaluarlas. Será miembro del jurado junto al periodista Juan del Vall, marido de la presentadora Nuria Roca –ambos compañeros de Tamara en El Hormiguero–.

- Tamara Falcó comienza su nuevo 'desafío' televisivo

Loading the player...

Haz click para ver ‘Tamara Falcó: Marquesa de Griñón y reina de estilo’, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.