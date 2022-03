Natalia Sánchez presume de las apetitosas y creativas recetas de su minichef, Lia

Han llegado los Reyes Magos por adelantado a casa de Natalia Sánchez y Marc Clotet y lo han hecho en clave gastronómica. Lia, su hija mayor, tiene una nueva cocinita de juguete a la que no le falta detalle y con la que su madre no puede estar más emocionada y orgullosa de la creatividad de su hija. Lo cierto es que la pequeña, de casi dos años, ha demostrado un gran potencial como chef. Desde la cocina más tradicional a la más vanguardista con toques asiáticos, el mundo culinario no tiene secretos para ella. ¿Estamos ante una futura aspirante a MasterChef Junior? Aún le faltan algunos años para ponerse frente a unos fogones auténticos, pero no hay duda de que la niña ¡apunta maneras!

- Natalia Sánchez recuerda con nostalgia el grupo musical que formó en Los Serrano

"Hemos tardado una hora en montar la cocinita, pero ha quedado preciosa", escribía la que fuera protagonista de Los Serrano sobre una imagen del juguete ya con los 'electrodomésticos' a pleno rendimiento. Lia no tardó en poner un huevo a freir. Era solo el principio de una serie de recetas con las que dejó a su madre con la boca abierta. "Como buena catalana, restriega el tomate en el pan, aunque sea de mentira", publicaba Natalia entre risas mientras compartía las simpáticas imágenes de la pequeña preparando pa amb tumaquet. Tras deleitar con la cocina más autóctona, se lanzaba a recrear uno de los platos de moda: el rámen. Y con todo ello, "ya tenemos el menú para el restaurante que abriremos próximente", bromeaba su madre, que no ocultaba que tal vez estaba más entusiasmada ella que la niña: "Perdonad, obviamente la que está emocionada con la cocinita soy yo ¿vale? ¡Ya paro!"

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Natalia es una gran aficionada a la cocina y es habitual que comparta algunas de sus recetas, normalmente muy apetecibles y saludables, con sus seguidores. Probablemente, su hija se ha inspirado en esta faceta de su mamá para desarrollar su propia creatividad ante los fogones. Madre e hija están muy unidas y suelen compartir muchos juegos, a los que pronto podrá unirse el pequeño Neo, que este sábado cumple siete meses. Recientemente, la actriz contaba con humor cómo se le cae la baba con el benjamín de la casa. "¡Mi plan para este puente! ¡Comérmelo de arriba a abajo y de abajo a arriba! ¿Cuál es el vuestro? Disfrutad de estos días y sobre todo cuidaos mucho", escribió junto a una fotografía en la que aparecía en primer plano con una sonrisa pícara, mientras que al fondo estaba su hijo jugando entre carcajadas, ajeno a las bromas de su madre.

Tanto Natalia como Marc Clotet compaginan la crianza de su sus hijos con sus compromisos profesionales. Tras dar a luz a su segundo hijo, la actriz anunció más de un mes su vuelta a la pantalla. “Me moría de ganas por contaros en qué andaba metida y ¡por fin puedo gritarlo a los cuatro vientos! Estamos inmersos en el rodaje de Los herederos de la tierra, la segunda parte de La catedral del mar, dos novelas increíbles de Ildefonso Falcones llevadas a la pequeña pantalla de la mano de Netflix y Diagonal Tv, casi nada...” señalaba la actriz, encantada con el proyecto que compartirá con Yon González, Elena Rivera, María Rodríguez, Pere Arquillué, Manel Sans, Mercedes León, Rodolfo Sancho y Michelle Jenner, entre otros. "Juego de Tronos es un juego de niños a nuestro lado", ha dicho sobre esta serie que la ha trasladado al siglo XVI.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.