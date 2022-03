Jennifer Lopez será una agente del FBI en 'The Cipher' No es la primera vez que la actriz se mete en un papel de estas características

Por una razón o por otra, Jennifer Lopez siempre está de actualidad. La cantante internacional, que protagonizaba junto a Shakira una de las actuaciones más espectaculares de los últimos tiempos en el intermedio musical de la Super Bowl el pasado febrero, recibía el People's Icon Awards en noviembre y acaba de confirmarse como la gran estrella de la gala de Nochevieja de Times Square. Ahora se ha sabido que tiene un nuevo proyecto en Netflix. La intérprete de On the floor producirá y protagonizará una nueva película, The Cipher, donde volverá a dar vida a un agente del FBI. En el proyecto, que es una adaptación a la gran pantalla de la novela homónima escrita por Isabella Maldonado, la cantante será Nina Guerrera e investigará un caso sobre un asesino en serie que va dejando pistas sobre sus crímenes en internet para llamar la atención.

Sin maquillaje ni extensiones: así es Jennifer Lopez cuando está en casa

Lopez compartía la noticia de su participación a través de un mensaje para sus seguidores: "¡No puedo esperar por esto!", escribía muy emocionada. Pero por el momento, no hay muchos más detalles sobre este filme, del que posiblemente todavía no se ha escogido al resto del elenco, aunque se saber que estará producido por Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina, Liza Fleissig, Ginger Harris-Dontzin, Catherine Hagedorn y Courtney Baxter como productora asociada. En cualquier caso, la artista del Bronx tiene un calendario de grabaciones para el 2021 bastante apretado a pesar de que la pandemia de la Covid-19 parara la producción de varios proyectos en Hollywood durante este año, ya que se espera su participación en películas como Marry Me, The Godmother y Shotgun Wedding.

Jennifer Lopez se marca un Mariah Carey... ¡con su propio villancico!

No es la primera vez que Jennifer se mete en un papel relacionado con el FBI. El pasado 2016 la actriz protagonizaba Shades of Blue, un thriller de bastante mala calidad de los que tanto triunfaban en la última década del siglo pasado, tanto en narrativa como en estética. Una serie que contaba la historia de Harlee Santos, una policía de Nueva York hundida hasta el cuello en un pozo de corrupción con el único propósito de poder darle a su hija una educación que no podía. Tras tres temporadas, NBC la cancelaba y la cantante escribía un emotivo mensaje de despedida: "Chicos, es triste pensar que en menos de media hora será el final de una era para mí y para la familia de #shadesofblue. Tres temporadas increíbles, ha sido una montaña rusa emocional ... ¡y no lo hubiese querido de otra manera! ¡Estoy muy orgullosa de esta serie! Y Harlee Santos, qué personaje tan fuerte y hermoso ... Llevaré esta experiencia conmigo siempre ... únete a mí en los últimos momentos, ¿por qué no?... podemos despedirnos juntos". ¿Tendrá la misma suerte esta película?

Haz click para ver el documental de Jennifer López, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.