¡Monta la Navidad con sus hijos en una caravana de lujo! Lo último de Mariah Carey

Recién cumplidos los cincuenta, Mariah Carey quiere que estas fiestas de 2020 sean muy especiales. La diva americana es la indiscutible reina de las navidades y lo vuelve a demostrar año tras año, reinvéntandose una y otra vez. Su villancico, All I Want for Christmas is You, es una de las canciones más escuchadas de todos los tiempos y siempre que llega el mes de diciembre alcanza el número uno en las listas de ventas. Este año, Mariah ha decidido hacer una celebración mágica. Por eso ha alquilado una impresionante caravana de lujo y, junto a sus hijos, los mellizos Monroe y Moroccan de 9 años, han emprendido un viaje a Aspen impregnado por el espíritu de la navidad. Dale al play y no te lo pierdas, ¡te va a encantar!.

