Esther Doña vive su momento ¡HOLA! y aclara cómo se encuentra al finalizar su año más difícil

Esther Doña no ha perdido la oportunidad de comprar la revista ¡HOLA! donde comparte portada con el príncipe Philippos de Grecia y Nina Flohr. La viuda de Griñón ha hecho balance de un año muy difícil, en el que ha perdido a su esposo, Carlos Falcó y a su padre, José Doña. "Son unas navidades muy duras porque todos los años nos reuníamos Carlos y yo con mi familia, nos lo pasábamos de lujo", ha confesado al salir de la tienda donde se ha hecho con la publicación. También ha explicado qué tal se encuentra anímicamente y define la relación con su amigo Alberto, con quien no comparte una relación amorosa tal y como ha aclarado en la revista. Dale al play y no te lo pierdas.

