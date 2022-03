Esther Doña desmiente tener una nueva relación A raíz de la publicación de unas imágenes en las que aparece acompañada, la viuda de Griñón asegura que 'no estoy con nadie'

Esther Doña se ha refugiado en sus familiares y amigos más cercanos para hacer más llevadero este fatídico 2020, en el que ha tenido que hacer frente a dos terribles pérdidas. El 20 de marzo fallecía su marido, Carlos Falcó, y ocho meses después lo hacía su su padre, José Doña. La viuda del marques de Griñón, que este miércoles concede una sincera entrevista a la revista ¡HOLA!, intenta seguir adelante a pesar de las adversidades, y lo hace sola. A raíz de la publicación de unas imágenes en las que aparece acompañada, Esther ha aclarado a ¡HOLA! que no se se trata de un amigo sino de un vecino y que "no hay absolutamente nada entre nosotros". "No estoy con nadie", ha zanjado.

Poco después de la muerte de su marido, y ya como marquesa viuda de Griñón, la malagueña dejó por voluntad propia su maravillosa finca de Aldea del Fresno y se instaló en su casa de soltera a las afueras de Madrid con la idea y la intención de empezar un nuevo camino en solitario. Encontró entonces nuevas ilusiones en nuevos proyectos profesionales, reinventándose como colaboradora televisiva en La hora de la 1.

En la entrevista que puedes leer en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, la viuda de Griñón responde sobre si piensa en volver a enamorarse y cómo afronta estas navidades marcadas por la ausencia de los dos hombres más importantes de su vida.

