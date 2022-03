Miguel Herrán, tras contar una historia de fantasmas: 'Me siento culpable'

Loading the player...

A Miguel Herrán le ha costado asimilar la fama que le llegó de golpe gracias a las series de éxito La casa de papel y Élite. En una entrevista para Bluper, el actor confesó que tiene sentimientos enfrentados: por un lado, se siente muy afortunado de que su trabajo y nombre sean conocidos; por otro, opina que es una experiencia muy sacrificada. "Yo ahora ya no salgo de fiesta. Voy a casa de amigos, pero no a discotecas porque me siento algo cohibido si la gente me graba. Hay de todo, claro. Hay personas que te vienen y te preguntan. Tal vez en ese momento tú no puedes corresponderles, se lo dices y no pasa nada", explicaba en GQ. Pero tras su paso por El Hormiguero, el actor ha vuelto a reflexionar sobre lo que puede compartir de su vida y lo que no. Dale al play y no te lo pierdas.

