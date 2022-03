¡De película de terror! Miguel Herrán cuenta su experiencia paranormal

El actor Miguel Herrán, que alcanzó una gran popularidad gracias a sus papeles en La casa de papel o Élite, visitó El Hormiguero en compañía de la también actriz Carolina Yuste. El objetivo era promocionar su última película, Hasta el cielo, que se estrenará el próximo 18 de diciembre. Pero, entre medias de los juegos y las anécdotas típicas del programa, un inesperado relato de terror vivido en primera persona por Miguel Herrán se hizo con el total protagonismo de la noche. El actor consiguió dejar sin palabras a todos con una inquietante historia en la que un amigo y él fueron a visitar una casa abandonada del pueblo del actor rodeada de leyendas y en la cual, ellos mismos pudieron comprobar la autenticidad de los misterios. Y es que, Miguel Herrán no dudó en confesar con todo lujo de detalles cómo es vivir una experiencia paranormal.

El actor explicó que pasó la cuarentena con un amigo en su pueblo y que allí hay una casa conocida como "El castaño oscuro" y en torno a la que han surgido muchas historias de terror. Según contó Miguel Herrán, siempre se ha contado que era el hogar de una familia, cuya hija pequeña murió ahogada en un estanque de la finca y, poco tiempo después, la madre falleció a causa de un cáncer. Entre tanta desgracia, el intérprete de La casa de papel continuó explicando que el padre de la familia decidió abandonar la propiedad y cederla a una orden religiosa. "Muchos hemos entrado en esa casa y no hemos visto nada raro. Pero durante la cuarentena entré con un colega que es cámara y en la parte de arriba, donde está la librería, vimos un armario con bombillas", continuaba relatando el actor, quien consiguió crear un clima de tensión en el plató ante la mirada perpleja de su compañera de reparto.

Prosiguiendo con su historia, Miguel Herrán afirmó que él y su amigo descubrieron unas jaulas de aproximadamente un metro y medio detrás de un armario, por lo que decidieron concluir la visita con el miedo metido en el cuerpo. Pero, la historia no terminó allí, ya que el actor volvió a la casa con otro amigo que había quedado fascinado con su aventura: "Se lo conté a un amigo de Madrid y me dijo que quería verlo. Hay que decir que él ha vivido experiencias cercanas a la muerte y tuvo un accidente en parapente, fue tetrapléjico y es de las pocas personas que ha vuelto a caminar", afirmó el invitado.

Fue precisamente en compañía de este segundo amigo cuando Herrán afirmó haber pasado auténtico pánico, ya que contó que nada más entrar en la casa su amigo comenzó a hacer cosas extrañas: "Según entró en la casa se puso rígido, eso a él le cuesta mucho, y empezó a recorrerla como si la conociera. Le dije que me estaba acojonando y cuando nos íbamos me dijo que si podía quedarse un rato. Le saqué tirándole del brazo y según cruzó la puerta empezó a hiperventilar. Se cayó al suelo, se quedó rígido. Cuando le metí en el coche reaccionó y me pidió que le sacara de allí. Cuando ya estábamos un poco lejos me contó que desde que pisó la casa había tenido la sensación, por primera vez en su vida, de no estar solo y sentirse acompañado (…) Había una voz que le decía que, si se quedaba ahí, iba a estar bien", concluyó el actor visiblemente afectado por los recuerdos de la experiencia.

Con todos los presentes absolutamente atónitos, Pablo Motos tan solo pudo intentar aliviar un poco la tensión ofreciendo agua a todo el mundo. Eso sí, el protagonista de La casa de papel ha asegurado que no ha vuelto a entrar y, por lo que parece, todo apunta a que no volverá a hacerlo. Aunque, no cabe duda de que a partir de ahora la popularidad de la casa ha crecido como la espuma y de que Miguel Herrán ha conseguido protagonizar el momento más escalofriante de El Hormiguero.

