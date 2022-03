Lydia Bosch y Luisa Martín volverán a coincidir en televisión 20 años después de 'Médico de familia'

Lydia Bosch tiene motivos para sonreír. La actriz se muestra muy ilusionada con su regreso a la televisión. La intérprete de Motivos personales o Sin identidad acaba de incorporarse al rodaje de la serie Servir y proteger, donde coincidirá con Luisa Martín veinte años después de protagonizar Médico de Familia. En la inolvidable ficción de los 90, Lydia Bosch era Alicia, la cuñada del doctor Martín (Emilio Aragón), mientras que Luisa Martín daba vida a Juani, la carismática asistenta de la familia. Dos décadas después, el destino ha vuelto a unir a estas dos grandes amigas que trabajarán de nuevo juntas en Servir y proteger.

Bosch ya se ha incorporado al rodaje de la serie de TVE y a finales del próximo mes de enero la veremos en la pequeña pantalla interpretando a Mabel, una médica forense y exmujer del inspector jefe Tomás Salgado, interpretado por Antonio Valero, con quien también coincidió en Médico de familia - Valero era Alfonso, un primo del doctor Martín -. Por su parte Luisa Martín en Servir y proteger interpreta a la inspectora Claudia Miralles en la ficción diaria de La 1. "Me ha encantado la experiencia porque me he juntado con dos de mis mejores amigos y estoy disfrutando muchísimo", comentaba Lydia en el programa La hora de la 1, donde anunció su participación.

Días después de conocer su fichaje supimos que su hija Andrea Molina también podría estar en el reparto coral de esta serie, según publicó en exclusiva Yotele. Andrea Molina interpretará el papel de la exnovia de un misterioso asesino de policías que tiene en vilo a la comisaría de la ficción producida por Plano a Plano. De confirmarse su participación, Servir y proteger supondria el debut en ficción de la hija de Lydia Bosch y Micky Molina, que siempre quiso ser actriz y ya protagonizó junto a Miguel Ángel Silvestre una campaña publicitaria de la firma Springfield.

Lydia Bosch regresa a la televisión dos años después de emitirse la serie La Verdad. En una reciente entrevista para la revista ¡HOLA!, la intérprete de Motivos personales reveló que padece cáncer de piel, pero se mostraba muy optimista ante la enfermedad, asegurando que "aunque la palabra en un principio asuste, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma" pero "debe ser tratado para evitar que continúe creciendo". Lydia, que es madre de tres hijos, ha animado a todos sus seguidores a hacerse revisiones dermatológicas de manera anual. Ha escrito también toda una declaración de intenciones: "Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartire por aquí mis avances y descubrimientos".

