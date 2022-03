Da la cara para despertar conciencias En ¡HOLA!, Lydia Bosch, su entrevista más valiente tras revelar que le diagnosticaron un carcinoma en la piel 'Afortunadamente, lo mío es algo que, al haberlo cogido a tiempo, va a quedar en una advertencia que la vida me ha dado para que tome más conciencia'

Cada año se diagnostican más de 78.000 casos de cáncer de piel en España. Lydia Bosch descubrió hace pocas semanas que pasaba a formar parte de estas estadísticas cuando, casi por accidente, le encontraron en la barbilla un carcinoma de células basales. Afortundamente, es el más común y menos peligroso, ya que su crecimiento es lento y rara vez se disemina a otras parte del cuerpo. En una conversación con ¡HOLA!, que puedes leer esta semana en la revista, ya disponible en tu quiosco habitual, la actriz se sincera sobre cómo afrontó este diagnóstico y la importancia de concienciarse sobre los peligros del sol. 'Afortunadamente, lo mío es algo que, al haberlo cogido a tiempo, va a quedar en una advertencia que la vida me ha dado para que tome más conciencia', explica.

Después de más de un año con una pequeña herida en el mentón a la que no daba demasiada importancia, decidió ir a un centro de medicina estética no invasiva, donde el médico le recomendó que antes debería hacerse una biopsia. Fue así como, por casualidad, descubrió que se trataba de un tipo de cáncer de piel y se sometió al correspondiente tratamiento para eliminar las celulas malignas. "Cuando escuché la palabra cáncer noté como los ojos empezaban a picarme y humedecerse, pero el doctor Sierra me tranquilizó en el acto", cuenta Lydia en la entrevista que puedes encontrar completa en la revista ¡HOLA! de esta semana, donde también explica cómo lo han llevado sus hijos y la razón por la que decidió hacerlo público.

Fue el día de su 57º cumpleaños cuando Lydia Bosch compartió un mensaje con sus seguidores contando que padecía cáncer del piel y aclarando que, afortunadamente, el pronóstico es muy positivo. El texto, además de explicar con todo detalle en qué consistía su dolencia, incluía toda una declaración de inteciones: "Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartire por aquí mis avances y descubrimientos". Elena Rivera, Elsa Anka, Patricia Cerezo, Natalia Sánchez, Esmeralda Moya, Wally López, Ana Risueño o Esther Acebo son solo algunos de los rostros conocidos que la han felicitado y le han trasladado todo su apoyo para enfrentarse a la enfermedad.

