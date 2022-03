La preciosa dedicatoria de Rocío Flores a su hermano por su cumpleaños

David, el hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, cumple hoy 22 años. Su hermana Rocío Flores ha sido una de las primeras en felicitarle y le ha enviado una cariñosa felicitación que resume lo mucho que significa para ella. "Felicidades mi enano, tú eres mi regalo de la vida, que nada ni nadie te borre esa sonrisa que me alegra la vida. Deseo que siempre seas tan feliz como eres. Nadie me ha enseñado tanto como tú, eres la persona más guerrera que conozco siempre superándote y siempre haciéndonos felices. Te amamos".

Rocío y su hermano David mantiene una excelente relación y no pueden vivir el uno sin el otro. La hija de Antonio David Flores llegó a contar en Supervivientes que lo más difícil para ella había sido estar separada de su hermano durante el concurso."Es mi angelito. Es una persona súper especial. Todo el mundo que lo conoce dice que transmite una luz brutal. Es cariñoso y tiene una bondad. Es que es él...", explicaba Rocío a sus compañeros con lágrimas en los ojos. Unas bonitas palabras que no tardaron en ser correspondidas por su hermano, que le envío una carta muy cariñosa y emotiva: "Tata, te echo muchísimo de menos, eres la mejor hermana que he podido tener. Gracias por todo lo que has hecho por mí, que no es poco".

Hoy, 15 de diciembre, la familia Flores vive un momento de celebración con motivo del cumpleaños de David. El joven lo celebrará junto a su padre, Antonio David Flores, Olga Moreno, la mujer de su padre, con quien ha crecido y a la que considera como una madre, y sus dos hermanas, Rocío y Lola. Será una celebración en la intimidad de su hogar en Málaga, donde la familia fijó su residencia hace un tiempo, y donde el nieto de Rocío Jurado lleva una vida feliz, alejado del ojo publico, y continúa estudiando un grado de Técnico de Gestión. Su hermana Rocío Flores ya se ha independizado junto a novio, Manuel Bedmar, y ha alquilado un piso también en Málaga para estar cerca de su familia.

Antonio David Flores se desvive por sus hijos y recientemente se hizo un tatuaje que expresaba el amor que sentía hacia ellos. El colaborador de televisión se grabó en la piel los nombres y las fechas de nacimiento de cada uno de sus hijos Rocío Flores Carrasco, David Flores Carrasco y Lola Flores Moreno. Una forma de llevarlos siempre muy presentes. "Cada palabra, cada símbolo, cada nombre de este tatuaje dice más que ninguna historia”, compartía orgulloso Antonio David.

