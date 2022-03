Anne Igartiburu aparece con muletas en la cuenta atrás de las campanadas, ¿qué le ha pasado?

Loading the player...

Este año, Anne Igartiburu presentará las campanadas en Televisión Española por dieciséis años consecutivos. Lo hará de la mano de Ana Obregón, quien volverá a la televisión el día 31 después de haber perdido a su hijo Aless. "Ha sido un reto. Como si llevara viajando por la Luna no sé cuántos años y de repente volviera a la Tierra", confesó la actriz a la revista ¡HOLA!. Apenas unas semanas antes de que ambas partan el año, Anne Igartiburu ha aparecido en un evento caminando con dos muletas. "No me puedo poner tacones hoy, con la ilusión que me hacía", ha contado a los medios. ¿Qué le ha pasado? ¿Podrá lucir taconazo durante las campanadas? Dale al play y no te lo pierdas.

