Pilar Rubio ya es cinturón naranja de kick boxing: 'Es indescriptible la emoción que siento'

Pilar Rubio consigue todo lo que se propone. Cada semana se supera en El Hormiguero con sus retos y ahora, fuera de plató, ha logrado un título por el que llevaba tiempo luchando, el cinturón naranja de kick boxing, una categoría muy exigente a nivel físico que también tiene su parte teórica. "Hoy ha sido uno de los días más bonitos de mi vida. Por fin me examiné de cinturón naranja de kick boxing y lo conseguí. Es indescriptible la emoción que siento", ha dicho la madrileña. "Tengo que dar las gracias infinitas a mi gran sensei, David Domínguez, que desde el primer momento tuvo fe en mí y ha sido mi motor para seguir adelante tantas veces. También a mi sempai, Natty Dread Irie, que en todo momento ha estado ahí dándome seguridad. Y como no, al resto de maestros, Luis Díaz Estay y Juan Muñoz Risco. A mis compañeros, con los que he compartido este examen. Os felicito a todos, SPARTAN. Este ha sido un paso hacia delante, seguiremos trabajando para avanzar con solidez", ha añadido.

VER GALERÍA

La publicación de Pilar acumula numerosos likes y comentarios, entre ellos, los de sus maestros de kick boxing. "Gracias a ti por no rendirte cuándo más cansada estabas, por levantarte cuando te has caído, por esos días de entrenos en festivos a las ocho de la mañana después de una semana horrible, por sacar tiempo de donde no existía y, sobre todo, por creer en ti, los maestros que estaban en el jurado nunca te habían visto y solo te han descrito con una palabra: coraje. Estoy muy orgulloso de ti, esto es sólo el principio, ahora descanso navideño y a preparar el verde con muchas ganas", ha comentado su sensei, David Domínguez. Natty Dread Irie, por su parte, ha publicado el siguiente mensaje: "Eres muy grande, Pilar. Nos alegra que hayas decidido sacarte cinturones, con lo que ello supone (nervios, trabajo duro, inseguridades, aprendizajes...) Una vez que inicias el camino ya solo puedes avanzar. ¡En 2021 toca el verde!".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Pilar Rubio practica kick boxing desde hace 14 años, "aunque de manera intermitente por los embarazos", según contó en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "El cuidarme y saber lo que necesita mi cuerpo me ayuda a tener más energía… Incluso en los días que duermo dos o tres horas y entreno a las siete u ocho de la mañana", confesó.

- Cinturón naranja de kick boxing: el examen al que se enfrentará Pilar Rubio antes de que termine el año

A sus 42 años, la colaboradora de El Hormiguero se prepara para vivir unas Navidades en familia con su marido, Sergio Ramos, y sus cuatro hijos, Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo Adriano. Tras las fiestas, retomará con fuerza sus entrenamientos y quién sabe si volverá a sorprendernos con un nuevo reto. "Quiero retomar mis clases de 'country', de bailar. De pequeña, vivía en Torrejón con mis padres y allí había mucha cultura 'country' por la base americana", declaró en la revista.

Loading the player...

Pilar Rubio, una supermamá que practica kick boxing ¡espectacular!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.