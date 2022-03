Edurne se convierte en una 'Premamá Noel' y cuenta cuál fue su regalo navideño favorito

Edurne se confiesa una mujer navideña donde las haya. Por eso, encara las fechas que se avecinan con mucha ilusión, a pesar de que serán unas fiestas muy diferentes y, como la mayoría de los ciudadanos, no podrá reunirse con tanta gente como quisiera. No obstante, con su primer hijo en camino, tiene muchas razones para sonreír y, de hecho, no ha dejado de hacerlo durante el acto solidario en el que ha repartido regalos entre los más pequeños convertida en una auténtica Mamá Noel, aunque, en este caso, deberíamos hablar de premamá. Radiante y feliz, la cantante ha hablado sobre cómo lleva su embarazo, sus planes para estas fiestas y también ha confesado cuál ha sido el regalo de Navidad que más ilusión le ha hecho nunca.

Edurne comparte sus sentimientos tras anunciar su embarazo

"Está siendo un embarazo muy bueno. Estoy feliz, ilusionada y con ganas de esta nueva aventura", ha contado tras el evento, cuando ha respondido a las preguntas de la prensa. Precisamente, la ilusión con la que espera a su primer hijo es una de las razones por las que este 2020, a pesar de la nefasta pandemia, no ha sido un mal año para la exconcursante de Operación Triunfo. Para rematar este año, se avecina una Navidad complicada en la que, como ya había adelantado hace unos días a su seguidores, no cenará con su familia en Madrid, sino que se quedará con su pareja en Manchester, donde tendrán que disfrutar de la compañía de los suyos de manera virtual.

En cualquier caso, son unas fechas que a Edurne siempre la llenan de alegría y, después del acto, en el que ha repartido regalos a los niños más vulnerables, ha recordado el presente que más le ha gustado recibir. "Tampoco era de pedir muchas cosas, me entretenía con cualquier juguete, pero recuerdo uno en especial que me hacía mucha ilusión, que era un pupitre", ha afirmado echando la vista atrás. Desde que era una niña, siempre ha disfrutado al máximo de la Navidad, y ahora también es una entusiasta de estas fechas que inaugura ya en noviembre cuando para ella empieza la temporada de villancicos. "Ya tengo mi listo de reproducción de villancicos y empiezo prontito. Una vez que pasa Halloween ya llega el espíritu naviseño". Este año, además, ha estrenado uno propio al más puro estilo Mariah Carey. "Para mi es todo un orgullo porque adoro a Mariah Carey", ha admitido muy feliz con la comparación.

Aunque, sin duda, la pandemia ha afectado al mundo de la música y de la cultura, Edurne asegura que no le ha faltado trabajo. Además de triunfar como jurado en Idol Kids, ha sacado un nuevo disco, cuya gira se ha pospuesto al año próximo. 2021 se presenta, así, lleno de proyectos; el más importante, el de su maternidad. Ya saben si va a tener niño o niña, pero por el momento prefieren no compartirlo y guardar ese dato para ellos. Lo que no tienen claro todavía es el nombre que van a elegir, pues dudan entre varios. "Hay gente que me ha recomendado esperar a que nazca. Me gustaría que no fuera un nombre común, que fuese diferente", contaba recientemente.

