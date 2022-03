¿Ha preparado ya la habitación del bebé?¿Qué nombre ha escogido? Edurne comparte cómo lleva su embarazo

En el salón de su casa de Manchester, con una enorme sonrisa y un impresionante árbol de Navidad iluminado como telón de fondo. Así ha reaparecido Edurne para hacer un vídeo en directo con sus seguidores, responder a sus preguntas y agradecer las muestras de cariño que está recibiendo en esta etapa tan bonita marcada por su primer embarazo, que se encuentra ya en la semana 26. La cantante, que comparte su vida con el futbolista David de Gea, ha explicado que está llevando muy bien la dulce espera, tanto que ha podido seguir trabajado y con su vida normal. Además, ha dicho que es muy bonita la sensación de ver cómo su barriguita va creciendo a pasos agigantados, una experiencia que define como increíble.

Ya saben si va a tener niño o niña, pero por el momento prefieren no compartirlo y guardar ese dato para ellos. Lo que no tienen claro todavía es el nombre que van a elegir, pues dudan entre varios. "Hay gente que me ha recomendado esperar a que nazca. Me gustaría que no fuera un nombre común, que fuese diferente", ha dicho la jurado de concursos como Idol Kids o Got Talent, que no ha empezado aún a preparar la habitación ni tampoco a hacer compras para su hijo porque, como ella misma dice, es la típica que deja todo para el final y en el embarazo está algo despistada.

Una Navidad diferente

Edurne siempre ha mantenido una rutina sana y equilibrada (incluyendo siempre algún pequeño antojo), un estilo de vida que sigue manteniendo también durante el embarazo. "Lo único que me ha cambiado es que no puedo comer sushi, que me encanta, ni embutido", ha dicho. Explica además que cada día tiene un antojo nuevo, pero que lo que más le suele apetecer es tomar pepinillos en vinagre y aceitunas, aunque precisamente estos no los considera un antojo porque son dos alimentos que ya le gustaban antes.

Estas fiestas navideñas -la época preferida de la que fuera concursante de Operación Triunfo- serán muy diferentes a las del pasado para todo el mundo, incluidos Edurne y De Gea. La pareja pasará estos días en su casa del Reino Unido, sin la compañía de sus seres queridos, aunque la artista las espera igualmente con ilusión y dispuesta a seguir con la tradición de hacer su "postrEdurne" y de pasar la velada jugando. "Las Navidades van a ser diferentes, no las voy a pasar con mi familia por precaución y por seguir las recomendaciones, esperamos que el año que viene todo se haya arreglado. Pondré el ordenador para hablar con ellos y como soy de juegos de mesa, jugaremos David y yo. Y le ganaré, por supuesto", ha comentado divertida la artista, para la que 2021 se presenta lleno de proyectos. ¿El mejor? Su maternidad, claro.

