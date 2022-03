Acaba de estrenar además un villancico navideño Edurne comparte sus sentimientos tras confirmar su embarazo La cantante madrileña va a ser madre por primera vez junto al deportista David de Gea y no deja de triunfar con su música

Atraviesa una de sus mejores etapas sin duda. Edurne encara las fiestas navideñas con mucho por lo que brindar y no duda en compartir sus sentimientos con sus incondicionales. La madrileña, que espera su primer hijo con el deportista David de Gea ha abierto su corazón para expresar, o al menos intentarlo, cómo se siente. “La palabra felicidad se queda muy corta para explicar todo lo que estoy sintiendo y viviendo…” escribe, junto a una imagen en la que lo más destacado es sin duda su sonrisa. Ya ha presumido de “tripita” en el escenario, lo hizo a finales del pasado mes de noviembre en el concierto Únicas, de Cadena Dial, donde se la pudo ver muy emocionada.

Loading the player...

Edurne presume de embarazo con mucho sentido del humor

Edurne declara su amor por David de Gea: 'Me ha inspirado mucho desde hace nueve años'

Edurne: 'Con la que está cayendo como para pensar en boda'

Y no es de extrañar pues a la llegada de su bebé, se une también un gran momento profesional. Ejerce de jurado en el talent Idol Kids, donde pequeños grandes artistas buscan la oportunidad de demostrar su talento, y acaba de lanzar un villancico navideño al más puro estilo de Mariah Carey, Siempre es Navidad junto a ti. A este se une su colaboración con Efecto Pasillo, Como tú, el programa Fam Jam ¡Baila En Familia! y el éxito de su último disco Catarsis (que ha agotado su edición en vinilo). ¿Qué más se puede pedir? Quizá todo el cariño que le envían sus amigos y compañeros a través de tiernos mensajes, como Risto Mejide que ha respondido a la felicitación de cumpleaños de su compañera enviándole “besos a los tres” (incluye así al bebé).

VER GALERÍA

Sin planes de boda por ahora

David de Gea y Edurne llevan más de una década juntos. A finales de 2010 grabaron un villancico solidario y desde entonces no se han separado. Sorteando la distancia física que les separa debido a sus respectivas profesiones, han sabido compaginar a la perfección sus agendas para pasar el mayor tiempo posible juntos, una sólida relación que por ahora no tiene planes de boda. “La boda, de momento, no está en mente. Todo se verá, pero con la que está cayendo aquí ahora mismo como para pensar en boda” aclaraba la intérprete en declaraciones a Hola.com.

VER GALERÍA

La llegada de su bebé es el mejor broche de oro a un amor que Edurne ha traducido en su canción Tal vez. “Quería hacerle un regalo a mi chico después de tanto tiempo estando juntos” declaró a Cadena 100 la pasada primavera. “Es un tema muy personal, quería que tuviera esta sonoridad, que transmitiera esa esencia de lo que siento cuando estoy con David. Es la canción en la que más me he abierto” aseguró.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.