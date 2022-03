Miguel Torres, a punto de hacer llorar a Iker Casillas con este mensaje

Les une una relación de respeto y admiración mutua que se ha ido haciendo más fuerte con el paso del tiempo. Iker Casillas y Miguel Torres compartieron vestuario en el Real Madrid durante tres años y, desde entonces, no han perdido el contacto, siguiendo muy de cerca cada paso que iban dando tanto en sus carreras profesionales como en su vida privada. Por eso, el comentarista de El Chiringuito de Jugones se ha mostrado muy orgulloso del portero tras ver su documental, Colgar las alas, que hace un repaso por la historia de Casillas, empezando por uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir, cuando sufrió un infarto mientras estaba entrenando junto a sus compañeros del FC Porto.

VER GALERÍA

"Siempre te han dicho que tenías mucha suerte y sí, la has tenido, sobre todo un día, el día más importante de tu vida. El resto de los días has tenido una carrera ejemplar y maravillosa", dice Miguel Torres haciendo referencia a ese fatídico 1 de mayo de 2019. El novio de Paula Echevarría le ha dedicado un post muy emotivo en sus redes sociales, asegurando que le "está encantando" el documental. "@ikercasillas en su pura esencia, tal y como es. Para los que le conocéis menos, ahí le tenéis", dice.

- El divertido mensaje de Paula Echevarría a Iker Casillas, que se fue de cena con Miguel Torres

Sus fans no han tardado en reaccionar, y le han dicho: "Qué bonitas palabras", "No podías haberlo descrito mejor", "A mi también me ha encantado el documental", "Los que le habéis disfrutado en primera persona también habéis sido afortunados", "Completamente de acuerdo contigo", "Ejemplar, sí señor", "Es un grande".... Aunque la respuesta más esperada ha sido la del propio Iker, que se ha mostrado muy emocionado después de leer sus palabras. "¿Quieres que llore?", le ha preguntado.

VER GALERÍA

El día que cambió su vida

"Hoy más que nunca me gustaría decirte lo afortunado que soy por haberte conocido. Fuiste, eres y serás siempre una LEYENDA. Gracias", publicó Torres en julio de 2015, cuando Iker puso punto y final a su etapa en el Real Madrid. Como decíamos, han seguido muy cerca sus respectivas carreras y siempre se han dedicado palabras de cariño y admiración que demuestran lo buenos amigos que son. El exfutbolista es consciente de que su vida cambió aquel día y no ha sido el único que ha hecho referencia a él. Sara Carbonero también ha formado parte del documental y en uno de los momentos recuerda la angustia que vivió al enterarse de que su marido había sufrido un infarto. Mientras esperaba en Madrid el avión que la llevaría a casa, se enteró de lo ocurrido, pero no logró contactar con nadie del equipo hasta que Iker salió del quirófano -le sometieron a un cateterismo-. "Le cogí la mano, fue una cosa muy instintiva. Yo quería tocarle, quería saber... una cosa era verlo y otra... le cogí la mano y ya no me separé de él hasta que me echaron del hospital", cuenta la periodista muy emocionada. "La serie representa mi verdadera historia", dijo Casillas en la presentación del documental, que está cosechando muchos éxitos de audiencia, y nos muestra el lado más desconocido del que está considerado el mejor portero español de todos los tiempos.

- Iker Casillas habla de su recuperación tras el infarto que sufrió

- Tras volver a Madrid con su familia, Iker Casillas da pistas sobre su futuro profesional

VER GALERÍA

Loading the player...

Paula Echevarría, con su hija Daniella y Miguel Torres, en un divertido plan familiar

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.